TVE contraataca con más Buenafuente para dar la estocada definitiva a 'Supervivientes All Stars'

TVE sorprendía hace unos días al comenzar a anunciar el regreso de Andreu Buenafuente con una nueva temporada de 'Futuro imperfecto'. Y ahora la cadena pública ya ha anunciado cuándo se estrenará la segunda temporada del programa.

Tal y como ya anuncia, Andreu Buenafuente regresará a La 1 el próximo jueves 18 de septiembre justo después de 'La Revuelta'. De esta forma, 'Futuro imperfecto' seguirá emitiéndose en el cuarto prime time semanal haciendo frente a 'Supervivientes All Stars' como ya hiciera con la edición normal en primavera. Asimismo, 'Futuro imperfecto' también se enfrentará cada jueves a 'La encrucijada' en Antena 3, a 'Horizonte' en Cuatro así como al cine de La Sexta.

Con ello, TVE empieza a definir su prime time tras lanzar 'MasterChef Celebrity' en lunes, estrenar lo nuevo de 'late Xou' con Marc Giró el martes y anunciar también la llegada de la serie documental 'Los archivos secretos del NO-DO' para el miércoles. Mientras que los sábados y domingos son para el cine. Próximamente también llegará 'Cuánto, cuánto, cuánto', el nuevo game show con Eva Soriano para la noche de los viernes y la serie 'Sin gluten', todavía sin fecha.

Si la primera promo de 'Futuro imperfecto' la protagonizaba David Martos, el codirector del formato anunciándole a Andreu Buenafuente que se despertara de la siesta que volvían muy pronto, ahora son ambos los que salen en este spot que anuncia ya la fecha de estreno.

"No llegamos ehh", le dice Andreu Buenafuente a su compañero. "Que sí, que vamos bien y el equipo está a tope", le responde David Martos. "El equipo, el equipo... Pero a la gente no le va a hacer ninguna gracia", asevera Buenafuente. "Hombre, pero si ya vas con esa actitud. Yo creo que se lo van a pasar bien", defiende el codirector del programa.

"Esto no está a la altura para que brille una estrella mundial", recalca Andreu. "Perdona, pero ¿tú de qué estás hablando? Porque yo estoy hablando todo el rato del programa", le advierte David Martos. "¿Qué programa?", se pregunta Andreu Buenafuente justo antes de ver que están frente al nuevo Camp Nou en obras. "Futuro imperfecto. Nueva temporada. Nosotros sí llegamos... En principio", apostilla la voz en off de TVE.

Hay que recordar que 'Futuro imperfecto' se estrenó el pasado mes de mayo con un 12,8% y 1.233.000 espectadores frente a 'Supervivientes'. Pero lejos de quedarse ahí, el espacio llegó a marcar máximo el 5 de junio con un 16,8% y 1.592.000 espectadores. Finalmente, la primera temporada se cerró con una media del 11,7% y 1.043.000 espectadores.