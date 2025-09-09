Giro inesperado en TVE: saca el 'Futuro Imperfecto' de Buenafuente al prime time antes de lo previsto

TVE sorprendió este lunes al lanzar la promoción del regreso de 'Futuro Imperfecto'. Y es que aunque el programa de Andreu Buenafuente fue una de las revelaciones del final de la temporada pasada no se contaba con que fuera a regresar este otoño.

Sin embargo, parece que TVE ha decidido seguir apostando por Andreu Buenafuente para uno de sus prime time. Con ello, el formato producido por El Terrat coincidirá en emisión también con otro show como el de Marc Giró pues 'Late Xou' regresará el próximo martes 16 de septiembre.

Así, La 1 ha lanzado una promo en la que se ve la puerta del camerino de Andreu Buenafuente donde se puede ver un cartel que pone "cerrado por siesta del personal". Justo entonces aparece David Martos, el codirector de 'Futuro imperfecto', escribiéndole una nota a su compañero.

"Andreu, empezamos muy pronto. Por si te quieres ir despertando ya", le escribe David Martos a Buenafuente en esta nota que le cuela por debajo de la puerta para avisarle de que el programa regresa próximamente a la parrilla de La 1 tras el verano.

💥 ¿Lo echabas de menos? Pues prepárate ⬇️



Porque #FuturoImperfecto vuelve MUY pronto, a @La1_tve. 😏 pic.twitter.com/1cCwIU9QrO — RTVE Comunicación y Participación (@RTVE_Com) September 8, 2025

Hay que recordar que 'Futuro imperfecto' se estrenó el pasado mes de mayo con un 12,8% y 1.233.000 espectadores frente a 'Supervivientes'. Pero lejos de quedarse ahí, el espacio llegó a marcar máximo el 5 de junio con un 16,8% y 1.592.000 espectadores. Finalmente, la primera temporada se cerró con una media del 11,7% y 1.043.000 espectadores.

Es por ello por lo que TVE quiere seguir apostando por Andreu Buenafuente y su programa volverá próximamente a la parrilla de La 1 junto a 'MasterChef Celebrity' y 'Late Xou'. Asimismo, la cadena anuncia los estrenos de la serie 'Sin gluten', la docuserie 'Los archivos del NO-DO' y el game show de Eva Soriano, '¿Cuánto, cuánto, cuánto?'.