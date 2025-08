Buenafuente se despide en TVE con este significativo pronunciamiento sobre si renovará 'Futuro Imperfecto'

Este jueves, 31 de julio, TVE ha emitido el último programa de la primera temporada de 'Futuro Imperfecto', el espacio presentado con notable éxito por Andreu Buenafuente. El comunicador catalán se ha despedido de la audiencia hasta septiembre con un divertido monólogo enfundando en un flotador rosa de flamenco.

"A lo mejor no hace falta que les diga que nos vamos de vacaciones. Me he puesto este flotador y no me lo voy a quitar hasta septiembre", ha empezado diciendo. Tras lo cual ha bromeado sobre la manera en la que entorpecería esto el hacer algunas situaciones cotidianas, como ir al baño. Aunque siempre es mejor esto a "trabajar con 40 grados": "Un saludo para los que niegan el cambio climático desde aquí", ha espetado, con dardo a los negacionistas.

A raíz de esto, ha recordado que hay gente que asegura que ha habido cambios climáticos "desde la prehistoria, como si ellos hubieran estado ahí. Viendo cómo actúan y como piensan, no descartemos que ellos sean seres prehistóricos poco evolucionados". Tras esto, Buenafuente dejaba en el aire la continuidad del programa en TVE. "¿Ha sido un éxito arrollador?", se preguntaba sobre esta primera temporada. "Nos ha visto la suficiente cantidad de gente como para decir que este programa parecería que tiene futuro, imperfecto, pero lo tiene", sentenciaba.

"Gracias a RTVE por esta apuesta y la libertad creativa con la que hemos trabajado. No nos han dicho absolutamente nada", aseguraba. Sin embargo, esto es algo que el público presente no se terminaba de creer, dado el silencio que se creó, lo que le sirvió a Buenafuente para bromear: "Ya estáis ahí buscando...". "Hemos trabajado mucho. ¿Demasiado? Me pregunto, ahí lo dejo. Pensaba que trabajabas mucho de joven labrándote el futuro y luego vas bajando el pistón", aseguró, aunque reconoció sentirse "un privilegiado y estoy dispuesto a aprovecharlo".

Por último, también quiso agradecer a su equipo: "¿Podrías hacerlo solo? No. A lo mejor sí. Pero también te digo, sería mucho más sencillo y previsible, tipo la misa de la 2", ironizó.

"Vamos a poner el país en pausa", ha dicho Buenafuente en su dircurso de despedida

"Espero que disfruten de lo que queda de verano y solo informarles que los divorcios aumentan tras el periodo vacacional", ha advertido Buenafuente, dejando claro que no es una opinión suya, sino que "está estipulado estadísticamente. Los psicólogos lo llaman saturación convivencial. ¿Por qué? Porque has pasado mucho tiempo juntos con personas que durante el resto del año no ves tanto".

Después de desear feliz verano "a los que están aquí (como público en el teatro donde se graba) en Tarrasa que nos han acogido tan maravillosamente bien", así como "a los que estáis en casa", el cómico ha hecho un anuncio. "Vamos a poner, si os parece, el país en pausa y luego ya nos volvemos a pelear. Pero en agosto… hombre, como que no. Muchísimas gracias y feliz verano", ha concluido Buenafuente, dando paso al recopilatorio de los mejores momentos de 'Futuro Imperfecto'.

El espacio de entretenimiento de TVE ha cerrado su primera temporada con un dato positivo para el prime time actual. Así, 'Futuro Imperfecto' ha cosechado una media de un buen 11,8% de share y más de un millón de espectadores. Tan solo cayó del doble dígito en sus dos anteriores entregas, debido, en parte, a que la gente ya ha comenzado sus vacaciones y el consumo de televisión suele bajar.

Su mejor dato lo alcanzó en su quinta entrega, en el mes de junio, cuando cosechó un excelente 16,8% de cuota de pantalla y más de un millón y medio de espectadores. Estos grandes datos han hecho que la cadena pública sigua apostando por Andreu Buenafuente, quien en septiembre volverá a ponerse al frente del programa, tal y como él mismo dejó claro en su último monólogo de la temporada.