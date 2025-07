Buenafuente ya tiene fecha para despedirse de 'Futuro Imperfecto', tras alargar sus emisiones en TVE

Son muchos los rostros titulares de los programas de televisión los que ya están disfrutando de las vacaciones. Los últimos en irse han sido Sonsoles Ónega y Frank Blanco. Sin embargo, hay alguno que todavía sigue en pantalla como es el caso de Andreu Buenafuente en 'Futuro Imperfecto'.

Precisamente, Andreu Buenafuente arrancó su monólogo de este jueves 24 de julio en 'Futuro Imperfecto' bromeando precisamente con el hecho de que sigue siendo de los pocos rostros estrella que sigue en pantalla sin haberse ido de vacaciones de verano.

Así, el cómico catalán aprovechó las palabras de su madre para dejar claro el motivo por el que 'Futuro Imperfecto' sigue en la parrilla de TVE mientras que otros programas como 'La Revuelta' de David Broncano ya se han despedido de la audiencia.

"Entramos en las profundidades del mes de julio. Estamos ya a calzón quitado. Hoy he hablado con mi madre y me ha preguntado, '¿oye hijo tú no haces vacaciones porque sigues haciendo programa?'. Y yo le he dicho 'bueno mamá solo me llamas cuando hay anomalías', porque cuando voy tarde también me llamó y me dijo '¿qué te han echado?'", empezaba diciendo Andreu Buenafuente.

"Es que dice mi madre que todos los buenos se han ido de vacaciones", soltaba Buenafuente en alusión de que todos los presentadores ya están disfrutando de un descanso siendo sustituidos por otros rostros. "Luego lo corrijo y me dijo los titulares, ahora están los más jóvenes y fresquitos", proseguía contando el presentador.

La fecha en la que 'Futuro Imperfecto' concluirá en TVE y el motivo de su retraso

Fue justo después cuando Andreu Buenafuente dio la clave de por qué 'Futuro Imperfecto' se mantiene aún en la parrilla de La 1 a finales de julio. "Es que empezamos un poco más tarde de lo previsto por temas de programación y claro para cumplir con todo el encargo de todo el número de programas estamos entrando en el verano, pero verano verano", añadía el catalán.

"Aquí seguimos. Somos esos que están en verano todavía, somos esa televisión que suena en el camping, en la tienda de al lado, normalmente demasiado fuerte para tu gusto", terminó bromeando el humorista antes de seguir con el análisis de la actualidad con su particular sentido del humor y de la ironía.

Pues bien, 'Futuro Imperfecto' ya tiene fecha para despedirse de TVE. Así, según ha avanzado Vertele, el programa de Andreu Buenafuente concluirá su primera temporada el próximo jueves 31 de julio tras emitir las doce entregas que habían pactadas.

Cabe señalar que aunque por ahora TVE no ha confirmado la renovación de 'Futuro Imperfecto', los datos que ha cosechado el formato apuntan a que la cadena pública renovará el formato producido por El Terrat tras marcar una notable media del 12% y rondando el millón de espectadores a falta de su última entrega.