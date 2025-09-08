RTVE lanza este día 'Late Xou con Marc Giró' en La 1 y lo estrena contra 'Supervivientes All Stars'

Tras más de un mes anunciando el regreso de Marc Giró con 'Late Xou' primero de forma enigmática y posteriormente con el presentador dejando claro que volvía en septiembre, ahora por fin hay fecha para su regreso a la parrilla de prime time de La 1.

Después de unos días en los que TVE emitía una enigmática promo en el que sonaba el sonido de una piscina diciendo "muy pronto saltará la noticia", finalmente este lunes se ha desvelado que se trataba de la promoción en la que se anuncia el regreso de 'Late Xou'.

En ella aparece un saltador de trampolín mientras Paloma del Río narra la prueba. "Turno para España, ya está uno de nuestros mejores saltadores desde la plataforma. Y este es el momento en el que va a hacer saltar la noticia del día del estreno de la nueva temporada de 'Late Xou' con Marc Giró en La 1, máxima expectación", asegura la periodista deportiva.

Todo mientras se ve al saltador con un bañador con el logo de 'Late Xou'. Y justo al caer grita "Martes 16". "Lo ha clavado. Un día histórico para España", termina diciendo Paloma del Río. "¿Oye Carlos y tu en bomba te sabes tirar?", le cuestiona Marc Giró. "Ahh pues yo sí", dice el presentador antes de tirarse.

¡Vuelve #LateXou con Marc Giró! 🎉



🗓️ Tienes una cita con la nueva temporada el próximo martes, 16 de septiembre, en @La1_tve.



¿Te lo vas a perder? 😌 pic.twitter.com/v5g1bQapYr — RTVE Comunicación y Participación (@RTVE_Com) September 8, 2025

De este modo, TVE anuncia el estreno de la nueva temporada de 'Late Xou' con Marc Giró para el próximo martes 16 de septiembre tras 'La Revuelta'. De esta forma, el espacio de entrevistas se enfrentará a 'Renacer' en Antena 3, a 'Código 10' en Cuatro, a 'Supervivientes All Stars: Tierra de Nadie' en Telecinco y a 'Tesoro o cacharro' en La Sexta.

Con ello, TVE confía en Marc Giró para recobrar el liderazgo de la noche de los martes como ha tenido durante todo el verano La 1 con 'Dog House' con Chenoa poniéndole las cosas difíciles a la tercera gala semanal de 'Supervivientes All Stars', que por el momento no termina de arrancar en Telecinco.