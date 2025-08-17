TVE sorprende con este importante anuncio sobre 'Late Xou con Marc Giró' y fija su estreno en La 1

El próximo mes de septiembre Marc Giró regresará con 'Late Xou' al prime time de TVE. Aunque hace ya semanas que la cadena pública promociona la vuelta del programa, y lo ha hecho con un spot que está dando mucho de qué hablar. En él, el comunicador catalán estaba tumbado sobre una camilla del hospital, como si estuviera en coma.

Pues bien, ahora RTVE ha lanzado un nuevo vídeo promocional en el que Marc Giró, por fin, despierta del coma en el que estaba desde el pasado mes de abril, cuando se despidió de la audiencia dejando en el aire su continuidad. "¡Ha vuelto!", exclama un enfermero del hospital en el que está ingresado.

Al escuchar al sanitario, el presentador se quita el oxígeno para dejar claro que no piensa volver al trabajo antes de lo previsto. Eso sí, lanza una advertencia desde la camilla: "Pero voy a volver en septiembre, eh". Acto seguido, se vuelve a colocar la mascarilla y cierra los ojos para seguir aprovechando su descanso.

Marc Giró confiesa haber recibido ofertas de todas las cadenas

Aunque el equipo de 'Late Xou' ha recibido ofertas por parte de otras cadenas, el espacio conducido por Marc Giró continuará en RTVE, como mínimo una temporada más. "Nos llaman todas, pero yo a tope con lo público", reconoció durante una entrevista con Mariola Cubells para el programa '¿Y tú, qué miras?', de Cadena SER. Sin embargo, bromeó reconociendo que "si ahora me llaman de Mediaset España y me ponen 400 millones de euros, paso de la televisión pública a la privada".

'Late Xou' regresará en tan solo unas semanas a TVE manteniéndose fiel a su estilo, con sus colaboradores habituales, pero con más presencia del público en el plató. "Habrá muchísimas más butacas en esta nueva temporada para que podáis venir todas", prometió el programa a través de sus redes sociales.