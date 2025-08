Marc Giró pide más dinero para renovar en TVE con 'Late Xou' y revela las ofertas de otras cadenas

Este martes, 5 de agosto, Marc Giró, Silvia Intxaurrondo e Inés Hernand han estado en el programa '¿Y tú que miras?' de la Cadena SER, para analizar la situación televisiva actual. El comunicador catalán también ha hecho balance del éxito de su programa en TVE, 'Late Xou', que el pasado mes de abril puso fin a su tercera temporada.

Aunque la cadena pública ya ha confirmado que habrá una cuarta temporada, Marc Giró no lo tiene tan claro. "¿Cuándo vuelves?", le ha preguntado Mariola Cubells, la presentadora del espacio radiofónico. Ante esto, el cómico ha asegurado que ya están trabajando en ello, si bien también ha puesto de manifiesto sus inquietudes sobre el futuro del programa: "Me estoy planteando que esto no se quede como un programa mítico, como un unicornio que pasó una vez".

Por si esto fuera poco, el catalán también ha revelado que ha pedido un aumento de sueldo a RTVE: "He pedido más dinero público", ha reconocido entre risas. "Todo apunta a que volveremos, pero tampoco lo puedo garantizar. Estamos viendo cada coma, cada cláusula…", ha añadido. Aunque confiesa que "yo confío en volver pronto, lo digo sinceramente". "La pelota no está en mi tejado, pero todos estamos remando en la misma dirección", ha añadido. De esta forma, aunque no es cien por cien seguro el regreso de 'Late Xou', deja claro que las negociaciones con la Corporación están siendo positivas.

Marc Giró reconoce haber recibido ofertas de "todas las televisiones"

Sin embargo, también ha reconocido que está recibiendo ofertas de la competencia, y no descarta pasarse a otras cadenas. "Si ahora me llama Mediaset España y me dan 400 millones de euros, pues paso de la televisión pública a la privada", asegura entre risas, admitiendo que ya ha recibido ofertas de "todas las televisiones". Aunque insiste en que él "va a tope con lo público".

Por el momento, lo único que se sabe seguro es que TVE ya está promocionando la cuarta temporada de 'Late Xou' con un anuncio que ha llamado mucho la atención. En él aparece Marc Giró en una camilla de hospital, entubado y aparentemente en coma. La intención de la Corporación es despertar la intriga y la curiosidad de la audiencia sobre el futuro del programa de TVE.