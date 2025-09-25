Luis Merlo destapa en 'La Revuelta' el alto precio que le hizo pagar José Luis Moreno por rechazar 'La que se avecina'

Este martes, 23 de septiembre, Luis Merlo ha visitado 'La revuelta'. Lo ha hecho para promocionar su nueva obra de teatro, 'Un Dios Salvaje', pero también ha recordado su paso por 'Aquí no hay quien viva', y ha desvelado el motivo por el cual tardó tantos años en aparecer en 'La que se avecina' tras el salto de la serie de Antena 3 a Telecinco.

Para sorpresa de David Broncano, el actor confesó que "dije cuatro veces que no" a formar parte de la comedia, que arrasó en Antena 3 a comienzos de los años 2000. "Hombre, un personaje que se llama Mauri y que produce José Luis Moreno… Pues un poco de susto daba, no te voy a engañar", reconoció Luis Merlo. Aunque finalmente, y estando en el dentista, aceptó la propuesta del productor y se pondría en la piel de uno de los personajes más queridos de la historia de la televisión en España.

"Me llamó el propio José Luis Moreno y me preguntó por qué no lo quería hacer. Entonces pensé: 'Si no tengo para pagar a este dentista que me está hurgando, haz la serie'. El dentista lo desencadenó todo", explicó el hijo de Carlos Larrañaga y María Luisa Merlo en el programa de TVE. Sin embargo, pese al éxito cosechado con 'Aquí no hay quien viva', el actor decidió cambiar radicalmente de registro y fichar por 'El Internado', otra de las series más exitosas de Antena 3.

Esto provocó el cabreo monumental de José Luis Moreno y el resto del equipo de la comedia vecinal. "Se enfadaron muchísimo conmigo, porque querían que hiciera 'La que se avecina'", recuerda Luis Merlo. Hasta tal punto que el productor buscó la forma de convencerle: "Primero mandándome muchas flores y luego me vetó porque estaba molesto". "Yo estaba un poco prohibido en un determinado lugar donde él tenía cierto poder", asegura.

El veto de José Luis Moreno a Luis Merlo por rechazar 'La que se avecina'

De esta forma, Luis Merlo desvela que Moreno habría movido sus hilos para vetarle. Todo porque no aceptó continuar en 'La que se avecina' tras su salto a Telecinco. Esto no resultaría descabellado, ya que cabe recordar que, tras 'El Internado' estuvo una década sin trabajar en televisión: "Un día, a los 10 años de que no me llamara nadie después de 'El Internado', salía de hacer una función de teatro, me vinieron dos señoras encantadoras y me dijeron: '¿Por qué te has retirado, hijo, con lo bueno que eras?'".

"Al decirme esto estas mujeres me cuestioné 'bien del todo no me va'. Y dije: 'Oye, ¿es verdad eso que he oído que ya funcionan aparte de José Luis Moreno y sus maravillosos sobrinos?'", recuerda el actor. En ese momento, llamó a los hermanos Alberto y Laura Caballero, sobrinos del productor, para confirmar que ya no trabajaban con él, sino que producían 'La que se avecina' ellos en solitario.

Sin pensárselo dos veces, Luis Merlo decidió pedirles trabajo: "Les pedí trabajo. '¿Os acordáis de que yo no quise hacer esta serie?' Me escribieron un personaje precioso y ya llevo ocho temporadas". Así surgió el personaje de Bruno Quiroga, que se incorporó a 'La que se avecina' en su novena temporada, en el año 2016.