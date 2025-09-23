Grison se revuelve contra la jugarreta de 'La Revuelta': "Hoy es el día que dejo el puto trabajo este"

Un año después de que arrancase 'La Revuelta' en TVE, Grison se ha convertido, por méritos propios, en uno de sus rostros estrella. Sin embargo, este lunes 22 de septiembre, no ha sido su mejor programa. De hecho, harto de Broncano y del equipo de RTVE, se ha planteado abandonar su puesto de trabajo.

En un momento dado, David Broncano daba paso a una de las colaboradoras más queridas de 'La Revuelta': Lalachus. Esta dedicó su sección al final del verano y la llegada del otoño. Para ello mostró su kit perfecto para pasar un otoño bien calentitos: bufanda, pantuflas y una taza. Además, explicó qué es lo que más le gusta de esta nueva estación que ya ha comenzado.

"¿Sabes lo que más me gusta del otoño? Mis chicas seguro que me entienden. Cae una gota de lluvia y ya estamos haciendo un maratón de 'Crepúsculo'", reconoció la cómica a Broncano. Lejos de quedarse ahí, Lalachus pidió al presentador recrear la mítica escena en la que Isabella Swan le pregunta a Edward Cullen si es un vampiro.

Grison se harta del equipo de 'La Revuelta' tras ser víctima de una broma

Sin embargo, debido al desconocimiento del jienense sobre la escena, el equipo del programa emitió unas imágenes de los protagonistas. En concreto mostró la de Swam junto a su hija. En ese instante, los encargados de producción compararon la cara de la niña con la de Grison, algo que, como cabía esperar, a este no le hizo ninguna gracia.

"Hoy es el día que dejo el puto trabajo este. ¡A tomar por culo! Estoy hasta la…", explotó Grison, mientras que Broncano y Lalachus se reían de la ocurrencia del equipo de producción. Si bien esta no fue la única broma de la que fue víctima el colaborador en la entrega de este lunes, que contó con la presencia de Brays Efe y Fernando Colomo.

Todo empezó cuando Brays se quejó de que no podían decir ninguna marca en el programa: "No sé por qué". Ante esta queja, el presentador le invitó a decir una y después lo editarían con uno de sus clásicos pitidos. Así es que el actor le hizo caso y dirigiéndose a Grison, le preguntó: "¿No te parece curioso que, ahora que has hecho el anuncio de MediaMarkt que ya no utilizan el eslogan 'Ya no soy tonto'?".

Una pregunta que dejó completamente descolocado al colaborador, pero provocó las carcajadas de todos los presentes. "Me lo gasté todo", se limitó a decir Grison tras unos segundos sin saber cómo salir al paso.