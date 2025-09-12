El mordaz hachazo de Grison a 'El Hormiguero' por el perfil de los invitados que entrevista Pablo Motos

'La Revuelta' y 'El Hormiguero' retomaron a principios de semana su particular guerra por las audiencias tras el regreso de David Broncano a Televisión Española. Y si bien Pablo Motos ha anotado la mayoría de las victorias en este primer asalto, el espacio de La 1 ha recuperado fuerza y tanto el presentador como Grison y Ricardo Castella no han dudado en celebrarlo al inicio de cada emisión.

Tras varios días en los que David Broncano ha sido corregido por proclamar erróneamente su victoria frente a 'El Hormiguero' pese a su corta distancia en share, este miércoles el humorista sacaba pecho por haber superado al espacio de Antena 3 en espectadores únicos. "Hoy sí que tengo razón, mira los números si quieres. En espectadores totales 4.400 millones nosotros y 4.200 ellos", aclaró el presentador.

Grison ironiza sobre la ideología de los invitados de 'El Hormiguero' con este dardo en 'La Revuelta'

Y este jueves, Grison ha sido el encargado de continuar con los dardos hacia el espacio rival con una inesperada reflexión al inicio de la emisión que ha descolocado a al conductor de 'La Revuelta'. "¿Sabes lo que he aprendido hoy?", anunciaba el colaborador del espacio para captar la atención de sus compañeros. "Hoy me he puesto una camisa de mujer y me he dado cuenta de que los botones están en la izquierda", explicaba el músico.

🏅 Ante una velocidad de respuesta así, solo te queda aplaudir a Merche. Bravo. #LaRevuelta pic.twitter.com/8sVZLUCaI7 — La Revuelta (@LaRevuelta_TVE) September 11, 2025

Así, el compañero de Ricardo Castella lamentaba no poder haberse abrochado la camisa con esa mano, confesando ser incapaz. "No sé hacer nada con la izquierda, como el programador de invitados de 'El Hormiguero', me pasa lo mismo", ha sentenciado el colaborador entre risas del público mientras el presentador trataba de recuperar la concentración de cara a su invitada de la noche.

Así, Grison puede haber hecho referencia directa al revuelo que se formó en redes durante la primera semana de emisiones de 'El Hormiguero' de esta temporada, pues muchos usuarios ironizaron sobre la línea ideológica que guardaban la mayoría de los invitados, comenzando por Arturo Pérez-Reverte, Bertín Osborne y más recientemente Nacho Cano.

Y aunque continúan guardando cierta distancia en cuanto a cuota de pantalla, 'La Revuelta' y 'El Hormiguero' comienzan a acercarse con el paso de los días cada vez más en espectadores. Mientras que la visita de Alejandro Amenábar y Fernando Tejero al espacio de La 1 consiguió un 14.8% de share 1.659.000 espectadores, el programa de Antena 3 firmó un 16% de share y reunió a 1.795.000 seguidores gracias a la entrevista de los coaches de 'La Voz'.