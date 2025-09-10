Así resultó en audiencias el histórico enganchón de David Broncano y Mariló Montero en 'La Revuelta' por TVE

'La Revuelta' de David Broncano albergó este martes la entrevista más tensa de su historia con la invitación a Mariló Montero, que usó su visita al teatro para denunciar falta de pluralidad, libertad e independencia ideológica en TVE… desde TVE. Paradójico.

La periodista quiso polemizar su asistencia y afirmó que en la cadena pública existe un sesgo ideológico y que los contenidos están condicionados por el Gobierno de Pedro Sánchez para construir una RTVE unidireccional. Y Broncano, brillante en su réplica, le desmontó con dos inapelables reflexiones.

"Dices que esto está sesgado ideológicamente y que el sanchismo condiciona los contenidos de la cadena, pero si los condicionase no estarías diciendo lo que estás diciendo", sentenció David Broncano ante las duras críticas de Mariló Montero al ente público; con señalamiento incluido al presidente José Pablo López, al que poco menos llamó servil del Gobierno.

"Es muy contradictorio, pero cala mucho, que se diga: 'es que ya no se puede decir nada, nos está censurando el gobierno'. Pero eso se está diciendo desde el programa líder de audiencia o desde el periódico líder", prosiguió el humorista, llevándose todos los aplausos.

Aunque no lo hizo directamente, ni puso nombres y apellidos, Mariló Montero señaló a los principales rostros de la cadena al analizar la parrilla de La 1 de TVE: "Por la mañana, ideología de presentadores y presentadoras de izquierda". Se refería a Silvia Intxaurrondo y Javier Ruiz.

"Por la tarde izquierda", continuó en alusión a Jesús Cintora con 'Malas Lenguas'. "Y llegas por la noche y más izquierda, eso es así", añadió en referencia a 'La Revuelta' o incluso al 'Telediario', que también puso en solfa.

El enganchón entre Mariló Montero y David Broncano se avivó cuando ella pasó a hacer apología de la tauromaquia y defendió que se retransmitieran las corridas en TVE; lo que levantó una avalancha de abucheos a lo largo de su intervención. Incluso miembros del público se llegaron a enfrentar a ella.

Mariló Montero saca el tema de los toros. #LaRevuelta pic.twitter.com/LUKyT3gntr — La Revuelta (@LaRevuelta_TVE) September 9, 2025

Una noche muy bronca en 'La Revuelta' que, en audiencias, se saldó con un 15,1% de cuota de pantalla y más de 1,7 millones de espectadores de media. Fue lo más visto del día en La 1 de TVE, pero no pudo con 'El Hormiguero', que lideró con un 16,5% y 1,9 millones gracias a la controvertida entrevista a Nacho Cano.

El dato global de 'La Revuelta' descendió respecto al lunes (16,1%) a pesar de la polémica. Sin embargo, hay que destacar cómo la curva minuto a minuto fue creciendo notablemente durante la entrevista de Mariló Montero. Arrancó al filo de las 22:45 horas con un 14% y finalizó a las 23:15 horas acercándose al 20% de share.

Seguramente, si esa entrevista no hubiera sido tan tardía, 'La Revuelta' habría obtenido otros resultados más elevados. El caso es que el encontronazo entre Mariló y Broncano generó mucho interés a tenor de esa curva claramente ascendente entre las 22:45 y las 23:15 horas (con subida de casi seis puntos) y de un impacto social que ha sido inconmensurable.