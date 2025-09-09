'La Revuelta' vive su entrevista más tensa de la historia con Mariló Montero, que denuncia entre abucheos falta de pluralidad en TVE

Mariló Montero ha acudido a 'La Revuelta' por primera vez este martes con motivo de su participación en 'MasterChef 10', pero su intervención en el programa de David Broncano derivó en un tenso debate sobre la "ideología unidireccional" que según ella caracteriza a la oferta actual de Televisión Española, lo que acompañado a su apología de la tauromaquía le valió varias duchas de abucheos a lo largo de la noche.

Nada más llegar al espacio de La 1, David Broncano no ha podido evitar su sorpresa ante la buena relación de la presentadora con Ana Rosa Quintana, dada su longeva competencia televisiva en distintas cadenas. Y el humorista no dudaba entonces en comentar con la invitada el roce que tuvo con la reina de las mañanas tras su llegada a TVE.

"Con Ana Rosa no tengo trato, pero ha dicho muchas cosas. A ella no le gusta esto, que Pedro me haya puesto una alfombra roja en Televisión Española", ha comenzado señalando el conductor de 'La Revuelta' antes de que Mariló Montero le corrigiese dando la razón a la presentadora de Telecinco. "No creo que Ana Rosa tenga amargura hacia ti, es más el encargo de Pedro Sánchez para construir una televisión pública unidireccional, sería esa la crítica de Ana Rosa", aclaraba la presentadora.

Otra novedad de la temporada: Ahora somos un programa de debate #LaRevuelta pic.twitter.com/FDa671K4Mw — La Revuelta (@LaRevuelta_TVE) September 9, 2025

"Que intuyo que tú compartes", ha señalado Broncano a continuación desatando una inesperada crítica a la oferta de La 1 por parte de la colaboradora de 'Espejo Público'. "Casi sí... Veamos, analicemos, parrilla de Televisión Española: por la mañana, ideología de presentadores y presentadoras, de izquierdas", ha comenzado explicando la periodista antes de que el público le respondiese con un contundente abucheo.

Así, Mariló Montero no se ha cortado al contestar a las quejas de una espontánea del público. "Claro, eso es lo que me parece a mí", sentenciaba la presentadora antes de continuar con su incendiaria radiografía del ente público. "Izquierda, izquierda, izquierda, llegas por la noche y más izquierda, eso es así", lamentaba la comunicadora.

La inapelable respuesta de Broncano: "Si estuviésemos condicionados no estarías diciendo lo que estás diciendo"

"Sí, la verdad es que Pepe de 'MasterChef' es de Podemos", ha añadido entonces Grison con sorna. "Hay derecho de que cada uno contrate a los periodistas y los comunicadores que quiera. Pero en las cadenas públicas estaría bien que no se fuera a una idea. Y más te voy a decir, me faltan mujeres", resolvía la colaboradora de Susanna Griso sin llegar a un entendimiento con el presentador.

Pero Broncano no ha dudado en contestar a su incendiaria queja desmontando su argumento principal. "Últimamente se utiliza el concepto de censura mediática desde sectores que nunca han sido censurados como son medios de comunicación grandes, presentadores grandes, que en ningún caso son censurados, su voz nunca se ha apagado", ha comenzado señalando el presentador con gesto serio.

"Es muy contradictorio pero cala mucho, a la gente le gusta escuchar 'es que ya no se puede decir nada, nos está censurando el gobierno' y lo está diciendo desde el programa líder de audiencia o desde el periódico líder. O lo de que en esta cadena no se puede decir nada, tú no has dicho eso pero dices que esto está sesgado ideológicamente y que el sanchismo condiciona los contenidos de la cadena y si lo condicionase no estarías diciendo lo que estás diciendo", ha sentenciado mientras Mariló Montero permanecía en silencio.

El público abuchea su apología a la tauromaquia: "¡Es maltrato animal!"

Pero la presentadora no tardaba en señalar a José Pablo López, actual presidente de RTVE. "Con la cadena pública puede hacer lo que quiera, pero pensando en todos los públicos. La cadena pública tiene que tener programas culturales y si quieres abrimos la brecha de los toros, entonces son cultura de España...", señalaba la periodista justo antes de ser cortada por abucheos aún más fuertes.

Mariló Montero saca el tema de los toros. #LaRevuelta pic.twitter.com/LUKyT3gntr — La Revuelta (@LaRevuelta_TVE) September 9, 2025

"Veis, os dais cuenta. Los toros es un arte que nos gusta a mucha gente y es algo que podría estar en una cadena pública", espetaba Mariló Montero, que no podía continuar por los abucheos del público. "Son contenidos culturales que se quitan de emisión porque hay partidos políticos a los que no les gustan la tauromaquia", insistía la periodista, a lo que un espectador del público le increpaba: "¡Porque es maltrato animal!".