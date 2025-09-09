David Broncano reabre en 'La Revuelta' su 'guerra' con Motos tras plantarle cara en su vuelta: "Fuimos lo más visto"

David Broncano ha regresado a Televisión Española por todo lo alto con la segunda temporada de 'La Revuelta', que retomó sus emisiones tras las vacaciones de verano este lunes con una doble entrevista que ha encumbrado al humorista en audiencias después de los discretos datos con los que se despidió en julio. Y aunque se quedó a pocas décimas de superar a 'El Hormiguero' en su primer cara a cara, el presentador no ha dudado en arrancar el programa este martes proclamando su victoria.

Tras cantar la nueva versión del 'Lo lo lo' que ahora corea el público en su entrada, agitar el bombo y saludar a sus compañeros, el conductor de 'La Revuelta' se ha tomado un momento para dar las gracias por la calurosa acogida de la audiencia en su regreso. "Ayer fuimos el programa más visto de la noche", sentenciaba el humorista entre aplausos celebrando las audiencias del espacio de La 1.

David Broncano tiene que rectificar sobre su primera victoria contra 'El Hormiguero': "Lo he dicho a ver si colaba"

Pero Grison no ha tardado en sacar su teléfono móvil para comprobar si lo que David Broncano había anunciado era realmente cierto. "¿Qué dices tú? Estás flipando, si lo he visto esta mañana y no fuimos", le espetaba el colaborador mientras el presentador trataba no reírse. Y tras comprobar los datos, Grison le advertía sobre el 16.1% de share que anotaron en comparación al 17.2% que consiguió Pablo Motos con la visita de Mar Flores.

̷c̷a̷s̷i̷ LÍDERES DE AUDUIENCIA



Nah qué va, ni de coña, pero muchas gracias a todos los que nos veis sea del modo que sea ❤️#LaRevuelta pic.twitter.com/9mFlISVjOx — La Revuelta (@LaRevuelta_TVE) September 9, 2025

"A ver bueno... nos sacaron 50.000 o 60.000 espectadores", ha reconocido el rostro de TVE, consciente de la poca distancia entre los 1.852.000 espectadores que ellos consiguieron con la visita del cuerpo de bomberos del BRIF de Laza y los 1.944.000 seguidores que el espacio de Antena 3 firmó este lunes.

"Lo he dicho por si colaba, pero lo sabía desde el principio. He dicho supongo que nadie sabe el dato", insistía el presentador. Lo cierto es que hubo un máxima igualdad y en la franja de estricta coincidencia entre ambos formatos, el duelo se decantó por tan solo 4 décimas y 51 mil espectadores.

Ha sido entonces cuando Ricardo Castella ha lanzado la primera pulla de la temporada a 'El Hormiguero'. "Aunque no seas el programa más visto ya sabes que puedes decir eso David...", le ha sugerido el colaborador de 'La Revuelta', haciendo referencia a esas ocasiones durante la primera temporada en las que el espacio de Antena 3 se anunció como el espacio más visto de la noche pese haber sido superado por el de David Broncano.

"¿Si yo creo que soy el más visto quién me puede decir a mi que no?", sentenciaba entonces el conductor de 'La Revuelta' entre aplausos del público, dispuesto a retomar la buena racha que él y su equipo vivieron en el primer trimestre de la temporada pasada, logrando imponerse al liderazgo inquebrantable de Motos. "Además hay que celebrarlo porque no sé si volveremos a estar así de cerca", ha añadido con sorna el humorista.