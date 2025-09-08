David Broncano se corona al hacer este gesto a favor de Palestina en 'La Revuelta' y ojo a la reacción de su público

David Broncano ha regresado a 'La Revuelta' este lunes cargado de novedades con respecto a su despedida a principios de julio. Además de su sorprendente nuevo look con el pelo oxigenado, el presentador ha pillado a los espectadores desprevenidos con un inicio de programa de lo más caótico, un renovado bombo y una clara petición sobre Palestina que se ha colmado de aplausos en el teatro.

Si bien la mayoría de los espectadores esperaban un inicio de emisión encabezado por el habitual paseo de Broncano por el pasillo del teatro las la cabecera del programa con la música de la banda de fondo, todo eso ocurrió justo después de una escena que confundió a más de un seguidor del formato. Nada más arrancar, lo primero que se pudo ver fue una fiesta multitudinaria en el escenario con Chanel a la cabeza.

David Broncano condena el genocidio en Palestina desde 'La Revuelta' con una petición directa

Así, 'La Revuelta' ha arrancado mostrando parte del preshow de este lunes, que la intérprete de 'Slomo' ha amenizado interpretando su nuevo sencillo entre bailarines y disfraces estrafalarios. Sin embargo, justo después David Broncano protagonizaba su clásica entrada el teatro con una sorpresa para el público: un renovado bombo con una bandera de España y el mismo mensaje de apoyo a Valencia del año pasado.

David Broncano empieza fuerte la segunda temporada de #LaRevuelta :



"Podríamos poner aquí 'Fuerza Palestina'"

Y justo después de agitar el bombo y dar la bienvenida oficial al público a su segunda temporada en TVE, el humorista bromeaba sobre uno de los cambios que pretendían llevar a cabo. "Queríamos un bombo más grande, pero es ilegal, no hay tan grandes", explicaba el presentador frente a su público antes de pronunciarse de lleno sobre la situación de Gaza y el genocidio que Palestina continúa viviendo a manos del ejército israelí.

"Podríamos poner aquí 'fuerza a Plaestina'", ha sentenciado David Broncano entre aplausos del público, dejando clara su postura en el conflicto y uniéndose a RTVE en su firme condena de lo que está ocurriendo en el territorio. "Podríamos poner fuerza Galicia o fuerza León", añadía de fondo Grison haciendo referencia a la brutal oleada de incendios que han sufrido ambas provincias durante este verano, haciendo además un guiño a los invitados de la noche.

#LaRevuelta, como no podía ser de otra manera, comienza en el lado correcto de la historia.



"Para mañana: fuerza Palestina.🍉🍉

"Mucha bandera de Palestina hoy, buen público"

Y es que, para su gran estreno del curso televisivo, 'La Revuelta' apostó por recibir a parte del cuerpo de bomberos de la Brigada Forestal de Laza, Ourense. Pero no ha sido hasta la entrevista de los segundos invitados de la noche, los actores Álvaro Morte y Kiti Mánver cuando el presentador ha vuelto a pronunciarse sobre el conflicto.

"Mucha bandera de Palestina hoy aquí, buen público. Público con sensibilidad", ha sentenciado David Broncano después de que las cámaras del programa hiciesen un repaso de las consignas que gran parte del público estaba mostrando durante la emisión en señal de apoyo al pueblo palestino. "Como Dios manda", ha añadido la invitada, aplaudiendo la iniciativa del público.