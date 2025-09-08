¿Quién es el primer invitado que visita 'La Revuelta' de David Broncano hoy, lunes 8 de septiembre?

Una semana más tarde que 'El Hormiguero', David Broncano regresa este lunes, 8 de septiembre con su equipo a las noches de La 1 con la segunda temporada de 'La Revuelta'. Una vez finalizadas sus vacaciones de verano, el humorista retoma el espacio de entrevistas de TVE recibiendo a su primer invitado de la temporada, que tendrá que competir contra la visita de Mar Flores en al programa de Pablo Motos en Antena 3.

El humorista y su equipo despidieron su primera temporada en Televisión Española sin poder hacer frente al reinado de Pablo Motos en el access prime time, que firmó su undécimo año consecutivo de liderazgo con una media 15,3% de cuota de pantalla y 1.974.000 espectadores.

El invitado de David Broncano de este lunes en 'La Revuelta'

¿Pero quién será el encargado de abrir la segunda temporada de 'La Revuelta' este lunes 8 de septiembre? Con la llegada de su primer cara a cara de la temporada, 'El Hormiguero' saca la artillería pesada y recibirá a la modelo Mar Flores, que ofrecerá su primera entrevista en televisión sobre su autobiografía, 'Mar en calma'. Por su parte, David Broncano podría recibir a Eva Soriano para arrancar el curso.

La humorista estrenará próximamente 'Cuánto, cuánto, cuánto' en el prime time de La 1, y su reencuentro con el humorista sería la excusa perfecta para adelantar todos los detalles sobre este nuevo game show que presentará junto a Aníbal Gómez. Se trata de un nuevo formato producido por RTVE, El Terrat y Encofrados Encofrasa, la productora encargada de 'La Revuelta'.

"Es una apuesta entretenida. Es un programa que tiene mucha comedia, que es en directo, que a mí me gusta mucho. La tele está viva. La sensación de que algo puede salir mal o que puede suceder algo mágico me encanta", aseguró la invitada de David Broncano de este lunes durante la presentación del formato en el FesTVal de Vitoria.