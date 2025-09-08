Todos señalan lo mismo de 'La Revuelta' de David Broncano por lo ocurrido al abrir su segunda temporada

David Broncano ha regresado este lunes por todo lo alto dando el pistoletazo de salida a la segunda temporada de 'La Revuelta' en Televisión Española. El humorista ha retomado su guerra por las audiencias contra 'El Hormiguero' una semana más tarde que Pablo Motos. Y sin duda, sus primeros invitados de la noche han conseguido que el estreno resuene en redes con una reacción unánime del público.

Con un aspecto bastante diferente al que lucía cuando se despidió de la audiencia de La 1 a principios de julio, el humorista volvió a entrar en el Teatro Príncipe de Gran Vía a golpe de bombo para inaugurar su segundo año en la cadena pública. Sin embargo, en lugar de comenzar su habitual repaso del público con Sergio Bezos como de costumbre, el presentador ha sorprendido este lunes avanzando directamente a la primera entrevista de la noche.

'La Revuelta' abre su nueva temporada en TVE entrevistando a los bomberos forestales de Ourense y las redes se llenan de aplausos

"Probablemente sean ahora mismo las personas más importantes de España", ha comenzado advirtiendo David Broncano justo antes de recibir en el escenario al cuerpo de bomberos que ha luchado contra gran parte de los incendios en Ourense este verano. El espacio de La 1 ha utilizado su altavoz para dar visibilidad a cuatro miembros de la Brigada de Refuerzo de Incendios Forestales de Laza.

Es un honor abrir la temporada con la Brigada Forestal de Laza (Ourense) 👨‍🚒 👩‍🚒 🚒 @BrifLaza



👏 En representación de todos los hombres y mujeres que luchan contra el fuego, como profundo agradecimiento por luchar contra el fuego y protegernos de él. #LaRevuelta pic.twitter.com/jx6YY9Rjfu — La Revuelta (@LaRevuelta_TVE) September 8, 2025

En contraste con la visita de Bertín Osborne durante la primera emisión de la temporada de 'El Hormiguero', 'La Revuelta' ha apostado por poner el foco en uno de las tragedias que ha marcado el verano y que ha arrasado municipios especialmente en Extremadura, Castilla y León y Galicia, con el fin de conocer en primera persona la experiencia de los trabajadores que han arriesgado su vida entre las llamas.

Todo una declaración de intenciones de cara a este nuevo curso televisivo que no ha tardado en cosechar reacciones en redes sociales. "Puedes abrir temporada con un tipo que alaba las ideas de la ultraderecha, que votan en contra de las medidas de prevención contra incendios, o con los verdaderos protagonistas que apagan los incendios", ha escrito un seguidor de 'La Revuelta' aplaudiendo a David Broncano y su equipo. "Los verdaderos héroes", ha escrito otro usuario en X.



primeros invitados

una brigada de bomberos forestales

primeros invitados

una brigada de bomberos forestales

10/10#larevuelta

La Revuelta ha vuelto a lo grande, trayendo a gente que ha sido muy importante este verano 👏👏👏#LaRevuelta

La mejor forma de empezar #LaRevuelta 👏🏼👏🏼👏🏼👏🏼👏🏼👏🏼 brigada de incendios forestales!!!!!

Buena intención empezar directamente con la entrevista. A ver qué papel juega el público. #larevuelta — Pedro Martínez (@pedromezj) September 8, 2025

El hormiguero en su primer programa llevó a Bertín Osborne.

La revuelta a una brigada forestal. Diferencias.

Mi programaaa #larevuelta — Marina. (@mreb17) September 8, 2025

#ElHormiguero arrancó temporada con una entrevista a Pérez Reverte y #LaRevuelta con una entrevista a la Brigada Forestal de Laza (Ourense). Motos, otra vez retratado. — Christopher Rodríguez (@Christodriguez) September 8, 2025

Las dos Españas. Puedes abrir temporada con un tipo que alaba las ideas de la ultraderecha, que votan en contra de las medidas de prevención contra incendios, o con los verdaderos protagonistas que apagan los incendios #Larevuelta pic.twitter.com/ecy6LwSUzn — Javi Muñoz Exposito (@fjmexposito) September 8, 2025

Pues con esto La Revuelta ya vuelven a ser los ganadores, no importan las audiencias #LaRevuelta

Diez minutos y ya apoyo a Palestina y entrevista a la Brif , si me hubiera desenamorado de #LaRevuelta habría vuelto a enamorarme. Dando voz a verdaderos héroes. #Gracias si esto no es televisión pública, diversa, plural... no sé yo.

Puedes empezar la temporada con una semana llena de fachas casposos o empezarla con héroes. Yo prefiero lo hecho por @LaRevuelta_TVE 👏🏻👏🏻👏🏻#LaRevuelta