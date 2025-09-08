David Broncano habla en exclusiva del gran cambio en el estreno de 'La Revuelta' y su estrategia con los invitados

'La Revuelta' estrena este lunes, 8 de septiembre a partir de las 21:40 horas su segunda temporada a La 1 de RTVE. Tras ser uno de los grandes fenómenos televisivos en el arranque del pasado curso, el programa de David Broncano regresa anunciándose como "líder algunas veces, pero la mayoría no" y "con invitados que casi siempre vienen".

Este retorno no llega solo: 'La Revuelta' ha sido una de las grandes protagonistas del FesTVal de Vitoria, el certamen que marca el inicio de la temporada televisiva al que se ha desplazado El Televisero. Allí, Broncano y su equipo recogieron el premio a programa revolución de la temporada y se desvelaron algunas de sus novedades, que prometen sorprender a los espectadores y mantener el espíritu gamberro que caracteriza al espacio.

Además, durante la alfombra naranja por la que desfilan cada uno de los ganadores y participantes del FesTVal, pudimos hablar en exclusiva con el presentador de 'La Revuelta', que sorprendió con una transformación física muy llamativa, y cuyo cambio de aspecto representará una gran novedad en su día de estreno. Una entrevista exclusiva en la que nos habla de las audiencias que acabó haciendo el programa durante la temporada anterior, la posible nueva estrategia de anunciar invitados, nuevos colaboradores y más asuntos.

Con la llegada de Broncano y 'La Revuelta', el prime time se completa y podemos decir que se da el pistoletazo de salida al curso televisivo. Broncano y su equipo están listos para otra temporada de entrevistas, desafíos y momentos imprevisibles que volverán a poner patas arriba el access prime time. Enfrentándose en esta ocasión a 'First Dates', que salta de Cuatro a Telecinco; a 'El Intermedio' de Wyoming; y al todopoderoso "Hormiguero" de Pablo Motos.

Broncano, te has teñido de rubio, ¿te vamos a ver en 'La Revuelta' con este look?

Sí, porque estrenamos el lunes y hoy es sábado. Queda poco, ya lo mantengo, claro, sí. Bueno, luego cuando me vuelva mi pelo ya me lo dejo, pero sí, en principio sí.

¿Cómo afrontas la nueva temporada de 'La Revuelta'? Tenemos muchísimas ganas de volver a conectar contigo.

Siempre lo afronto con muchas ganas porque me divierto mucho haciéndolo, somos todos amigos. Es un trabajo muy agradecido para nosotros, entonces siempre vamos con gusto, sí.

Nos ha encantado la promo que habéis lanzado: "A veces líderes, otras veces no".

Diciendo verdades. A veces hemos sido líderes, mayormente no. Líderes en algunas regiones, en otras no. Un ligero tirarse el rollo y un ligero de humildad también.

¿Cuáles dirías que son vuestras armas en el lenguaje televisivo para afrontar la nueva temporada contra Pablo Motos, contra 'First Dates', que ahora va a estar en Telecinco?

¿'First Dates' en Telecinco?

Ahora pasa de Cuatro a Telecinco.

Es un rival muy duro. En su momento, con gente que conozco de Telecinco, lo hablé y les dije: "¿Habría esa posibilidad?". Y la verdad es que creo que es una buena opción. Sabéis que nosotros no hacemos muchas cábalas de competencia de audiencia.

¿Habéis preparado cositas nuevas para este año?

Hemos preparado algunas cosas nuevas, pero sobre todo el programa rueda. Lo digo siempre, que es la segunda temporada en TVE, pero es la novena en total del programa, entonces, hemos aprendido que tampoco hace falta hacer súper grandes cambios cada año, sino que el programa evoluciona orgánicamente cada año. Pasa con todos los programas que duran mucho, 'El Intermedio' no hace grandes cambios cada año y 'El Hormiguero' tampoco, porque a veces un exceso de novedad impostada tampoco aporta mucho. Entonces, bueno, dejamos que tire un poco y se vaya organizando internamente.

¿Vais a mantener la incógnita en los invitados o vais a cambiar la estrategia?

Depende. El año pasado hicimos un par de bromas con algún invitado. Igual decimos alguno de vez en cuando. Haremos un poco de experimento con eso.

¿Creéis que ayuda para captar más gente por la noche o no tiene que ver?

Puede ser. Si me sirve para hacer comedia y bromear con quién viene y quién no, sí. De cara a que atraiga más o menos gente, no lo sé. Hay veces que... el año pasado nos decían: "No habéis avisado que viene Ed Sheeran". Evidentemente, si decimos que una noche viene Ed Sheeran o que viene Aitana, sabemos que va a haber muchos chavales que lo van a ver, pero también hay otros días que quiero que la gente se ponga a ver quién viene, porque igual hay otros perfiles que no tienen tanto tirón mediático, pero son súper interesantes. Si la gente está esperando a ver quién viene... en fin, no lo tengo claro. No tengo claro su resultado a nivel de audiencia, pero experimentaremos con ese juego.

¿Cómo viviste tú el final de temporada? Las audiencias bajaron un poco

Lo viví bien, sé que nosotros el año pasado, la parte de audiencias, que tampoco es una cosa en la que estemos preocupados, solo si hubiésemos hecho un 6% al principio. Una vez que empezó tan fuerte, un bombazo tan grande, yo en octubre dije: "Ya de audiencia no me voy a preocupar hasta Julio, porque da igual". Luego creo que nuestro público es más voluble. Ganamos en un perfil de público que también cambia más de hábitos. Un público más joven, quizás por eso verano sale por ahí. Suponíamos que en verano, aparte de la burbuja, se reduciría un poco la audiencia, porque es verdad que los chavales están a otras cosas, el consumo cambia. Dábamos por hecho que bajaría.