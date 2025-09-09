¿Quién es el invitado que visita 'La Revuelta' de David Broncano hoy, martes 9 de septiembre?

David Broncano arrancó la segunda temporada de 'La Revuelta' en Televisión Española este lunes por todo lo alto con un estreno cargado de novedades. El espacio de La 1 no solo sorprendió con un nuevo bombo que mantiene el mensaje de apoyo a Valencia, sino que optaron por deshacerse de la introducción inicial del programa para saltar a la importante entrevista de la noche, que generó una oleada de aplausos en redes.

La visita del cuerpo de bomberos del BRIF de Laza, Ourense sumada a la entrevista de Álvaro Morte y Kiti Mánver en la recta final de la emisión se tradujo en un 16.1% de share y 1.852.000 espectadores para inaugurar su nueva temporada. Por su parte, 'El Hormiguero' consiguió firmar un 17.2% de cuota de pantalla y 1.944.000 espectadores gracias a la visita de Mar Flores, dejando así un primer duelo del curso televisivo bastante igualado entre ambos espacios.

El invitado de David Broncano de este martes en 'La Revuelta'

¿Pero quién visita hoy, martes 9 de septiembre 'La Revuelta' como invitado? 'El Hormiguero' recibirá una vez más a Nacho Cano, que regresa al espacio de Antena 3 para presentar su nuevo espectáculo y pronunciarse por primera vez en televisión sobre el mediático juicio con sus trabajadores. Por su parte, David Broncano podría recibir a una compañera de profesión que desembarcará en La 1 próximamente.

Valeria Ros llegará dentro de poco al prime time de la cadena con 'Cuánto, cuánto, cuánto', y su reencuentro con el humorista sería la excusa perfecta para adelantar todos los detalles sobre este nuevo game show que presentará junto a Aníbal Gómez. Se trata de un nuevo formato producido por RTVE, El Terrat y Encofrados Encofrasa, la productora encargada de 'La Revuelta'.

"Es una apuesta entretenida. Es un programa que tiene mucha comedia, que es en directo, que a mí me gusta mucho. La tele está viva. La sensación de que algo puede salir mal o que puede suceder algo mágico me encanta", aseguró la invitada de David Broncano de este martes durante la presentación del formato en el FesTVal de Vitoria.