Nacho Duato abre fuego ahora contra Mariló Montero tras oírla hablar así de los toros en Telemadrid: "Eres patética"

Nacho Duato ha cargado con dureza contra las últimas declaraciones de Mariló Montero sobre la tauromaquia a raíz de la hospitalización de Morante de la Puebla tras una brutal cogida en Sevilla. La periodista aprovechó su intervención en Telemadrid de este martes para lanzar un mensaje de apoyo al torero de cara a su recuperación, mojándose también sobre la lucha "de igual a igual" que se produce en el ruedo, bajo su criterio.

"No hay una profesión que desate un odio tan visceral como los animalistas o los antitaurinos contra los toreros. Es decir, si eso le pasa a un futbolista, a un ciclista, a un tenista… Esa masa o tsunami de odio no se desata como el que se desata contra los toreros", señaló la presentadora en 'El análisis: Diario de la Noche', revolviéndose contra las críticas que ha recibido el torero, cuya evolución es favorable 48 horas después de su operación.

Nacho Duato arremete contra el discurso taurino de Mariló Montero: "Das mucha vergüenza"

Así, Mariló Montero se pronunció sobre "la falta de información" que provoca los comentarios de odio hacia la tauromaquia. "No tratan de igual a igual a dos seres vivos que se enfrentan en un duelo a muerte de la misma hora y en el mismo lugar, el toro y el torero", ha reprochado la comunicadora sobre los animalistas. Una comparación que ha provocado un duro pronunciamiento de Nacho Duato en redes, echando por tierra el discurso taurino de la periodista.

Atentos a la reflexión de Mariló Montero sobre los toreros, la tauromaquia, los animalistas y yo qué coño sé jajaja.



Esto es la TV pública que pagan con sus impuestos los madrileños.



Falta de información jajajaja pic.twitter.com/OTi9ic5SzR — José Vico 🔻🇵🇸🇿🇦 (@josevico4) April 23, 2026

"Dice la señora Montero que se enfrentan a la muerte el toro y el torero de igual a igual... Exactamente de igual a igual. Ahí están los picadores metiéndoles ese cuchillo en el lomo y luego los banderilleros sangrandoles hasta más no poder", ha comentado con desprecio el coreógrafo en un vídeo compartido en redes sociales donde carga con dureza contra la colaboradora de Telemadrid.

"¿Hay alguna banderilla en la espalda del torero? ¿Hay algún picador que se meta con una lanza clavándosela en la espalda? ¿Cómo puedes decir que se enfrentan de igual a igual?", ha preguntado Nacho Duato con gesto serio. "Eres patética", sentenciaba entonces arremetiendo de lleno contra la comunicadora. "Los toros es algo medieval que ya se tiene que erradicar de este país. La tortura a los animales es algo que no se puede consentir y tú sigues ahí", ha añadido.

Mensaje de Nacho Duato a Mariló Montero pic.twitter.com/X7gYFcLaU9 — TVMASPI (@sebas_maspons) April 23, 2026

"¿Pero quién te contrata en la televisión? ¿Cómo te pueden seguir contratando, si cada vez dices más animaladas? Ay la Montero, qué pena das. Das vergüenza, mucha vergüenza", ha terminado señalando el coreógrafo, sin ocultar su desprecio por la constante defensa de Mariló Montero de la tauromaquia en los distintos espacios en los que colabora en televisión. De hecho, la defensa de los toros fue uno de los temas centrales durante su sonada visita a 'La Revuelta' en la que terminó siendo cortada por David Broncano.