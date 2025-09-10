¿Quién es el invitado que acude a 'La Revuelta' de David Broncano hoy, miércoles 10 de septiembre?

Tras vivir una de las entrevistas más tensas de la historia del programa, 'La Revuelta' regresa este miércoles con más sorpresas para su semana de regreso a La 1. David Broncano recibió este martes a Mariló Montero con motivo de su participación en TVE sin saber que vivirían un acalorado debate político en la recta final de la noche, bañado entre abucheos del público y acusaciones de la invitada sobre la "parrilla de izquierdas" de la cadena pública.

La visita de la periodista, sumado al estreno de Candela Peña como nueva colaboradora del programa, se tradujo en un 15.5% de share y 1.720.000 espectadores, mientras que 'El Hormiguero' anotó un 16.5% de cuota de pantalla y 1.906.000 seguidores gracias a la visita de Nacho Cano. Por su parte, 'First Dates' logró brillar en la franja consiguiendo su récord de espectadores en Telecinco con un 9.6% de cuota de pantalla y 1.114.000 espectadores.

El invitado de este miércoles de David Broncano en 'La Revuelta'

¿Pero quién visita hoy miércoles, 10 de septiembre 'La Revuelta' como invitado? 'El Hormiguero' recibirá a Malú, Mika, Pablo López y Sebastián Yatra, que regresarán al espacio de Antena 3 en calidad de coaches de 'La Voz' para desvelar todos los secretos de la nueva edición del talent, que se estrenará próximamente. Por su parte, David Broncano podría recibir a una compañera de profesión que también vivirá un estreno en la cadena pública dentro de poco.

Eva Soriano llegará próximamente al prime time de TVE con 'Cuánto, cuánto, cuánto', y su reencuentro con el humorista sería la excusa perfecta para adelantar todos los detalles sobre este nuevo game show que presentará junto a Aníbal Gómez. Se trata de un nuevo formato producido por RTVE, El Terrat y Encofrados Encofrasa, la productora encargada de 'La Revuelta'.

"Es una apuesta entretenida. Es un programa que tiene mucha comedia, que es en directo, que a mí me gusta mucho. La tele está viva. La sensación de que algo puede salir mal o que puede suceder algo mágico me encanta", aseguró la invitada de David Broncano de este miércoles durante la presentación del formato en el FesTVal de Vitoria.