Mediaset reclama la marca 'Pasapalabra', muy cerca de arrebatarla a Atresmedia al ser una derivación de 'El Rosco'

La productora holandesa MC&F, con el apoyo de Mediaset, emprenderá acciones legales contra Atresmedia e ITV Studios al considerar que la mecánica de 'AlaZ' contiene grandes similitudes con 'El Rosco' que Antena 3 y 'Pasapalabra' ya no pueden emitir tras la sentencia del Tribunal Supremo dictada el pasado mes de mayo. Una información que trasladó el grupo italiano a determinados medios, entre ellos El Televisero, este jueves.

Sin embargo, ese no es el único frente abierto en torno a la batalla legal por el concurso. Y es que, en ese mismo encuentro de prensa, también trascendió que Mediaset ha reclamado la marca 'Pasapalabra' para poder denominar así al nuevo programa que se está preparando y que incluirá 'El Rosco' como elemento principal y final.

Es el gran as que se venía reservando la compañía propietaria de Telecinco, que inició el procedimiento hace aproximadamente cuatro años ante la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO), organismo que gestiona los derechos de las marcas y patentes a nivel continental.

El término "Pasapalabra" tiene su origen en 'El Rosco' y fue acuñado por Mediaset en Italia

Para mover esta inesperada ficha, Mediaset se ampara en lo que recogen dos sentencias, entre ellas la última del Supremo. En definitiva, se entiende que el término "Pasapalabra" viene derivado de 'El Rosco' por la acción de sus concursantes de reservarse el derecho a contestar si no conocen la respuesta correcta que se está buscando a partir de una definición. Por eso, el grupo de comunicación entiende que lo justo es recuperar la marca en cuestión ahora que poseen los derechos en exclusiva del abecedario circular tras un acuerdo con MC&F.

En la sentencia del alto tribunal figura que la primera versión del concurso con 'El Rosco' fue la italiana (1999) con el nombre 'Passaparola'. Al hilo, Mediaset defiende que esta denominación fue realmente acuñada por ellos mismos en Italia por la razón anteriormente explicada. Es decir, ITV Studios nunca fue la autora de ese concepto comercial. Se presentó con las pruebas de su propiedad intelectual basadas en 'The Alphabet Game', pero no bajo tal firma, que surgió originalmente en Canale 5 durante el proceso de adaptación.

Sin embargo, más tarde, la factoría británica se convirtió en dueña de esa marca creada por Mediaset Italia al registrarla en la Oficina de Patentes y Marcas. En la actualidad, sigue siendo titular formal de 'Pasapalabra' como nombre, pero eso está "a punto" de cambiar en un nuevo giro de los acontecimientos porque, según ha conocido El Televisero, Mediaset tiene "muy avanzada la posibilidad de recuperar la marca" próximamente.

La intención -adelantan- es que "cuanto antes" pase a ser titularidad de Mediaset Italia y, por extensión, de su filial en España. Si este proceso "avanzado" se resuelve de manera favorable, en la práctica Telecinco podrá llamar 'Pasapalabra' a su nuevo concurso con 'El Rosco'. En ese supuesto, Antena 3 deberá prescindir automáticamente de la histórica marca y renombrar el formato que presenta Roberto Leal, enfrentándose así a un nuevo revés y, quizás, a uno de los más perjudiciales a nivel identitario.

De no dirimirse este procedimiento en curso antes de la fecha que Mediaset baraja para estrenar el programa que integra 'El Rosco' (aún indeterminada), se contempla también el escenario de lanzarlo con otra designación inicial para, más adelante, y ya en emisión, poder rebautizarlo como 'Pasapalabra' si la EUIPO falla a favor.

Telecinco no podrá usar 'El Rosco' como marca

El Televisero también ha accedido a la fase actual en la que se encuentra la producción del nuevo formato con 'El Rosco' para Telecinco. La cadena asegura que este proceso se sitúa en un punto embrionario, aunque sí se está trabajando en ello para que llegue a la programación lo antes posible. Exactamente desembarcará cuando en Mediaset estén "seguros" de que han logrado concebir el mejor formato posible, sin incurrir en conflictos legales con ITV Studios.

La contienda que sí parece darse por perdida, al menos en este momento, es la relativa a 'El Rosco' como marca, pues esta es propiedad de ITV y así seguirá siendo como mínimo durante los próximos cinco años. De modo que Telecinco se enfrentará a la singular circunstancia de producir la prueba más legendaria de la televisión sin poder usar su nombre. Eso sí, en Mediaset se valora emplear alguna derivación que no se aleje demasiado del original. De esta forma, salvaría el escollo sin problemas.