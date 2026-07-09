'Sueños de libertad' vive un momento clave en sus tramas con la decisión de Hugo Brossard de mantener la producción de la fábrica en Toledo tras la muerte de su padre con lo que eso supone para el futuro de los De La Reina y de todos los trabajadores y la noticia del embarazo de Marisol que pone en jaque a los Salazar.

Esta tercera temporada de la serie diaria de Antena 3 se ha revolucionado con la incorporación de diez nuevos actores y actrices a su reparto. Fernando Andina, Itziar Atienza, Xenia Tostado, Ana Carlota Fernández, Marco H. Medina, Delia Brufau, Javier Lara, Carlos Troya, Marina Orta, Laura Rozalén y Alberto Lozano interpretan a los últimos personajes en llegar a la serie protagonizada por Natalia Sánchez, Dani Tatay, Oriol Tarrasón o Nancho Novo.

En el próximo capítulo de 'Sueños de libertad', tras descubrir por boca de Valentina, que ella y Andrés han roto su relación, Begoña se siente culpable de la ruptura y habla con Andrés sobre cómo acabaron las cosas entre ellos dos.

Eduardo sigue con las dudas de hacer con Roque y decide ir a visitarle presentándose de momento como su tío sin revelarle su paternidad. Lo que no espera el chófer es que su hermano Federico le dejó escrita una carta antes de morir. ¿De qué se trata?

Después de que Miguel huyera despavorido cuando intentó cogerle de la mano, Claudia se desahoga con su tía y le cuenta todo lo que pasó con él y Manuela advierte a su sobrina de lo que piensa sobre la actitud siesa del doctor.

Tasio no para de darle vueltas al asunto de Paula pues se comprometió a cambiarla de puesto pero la negativa de Marta y Claudia a que trabaje en la tienda lo complica todo. Y por ello, se arma de valor y le pide un desesperado favor a Gabriel.

Tras descubrir que Nieves sabe lo de su embarazo, Marisol no duda en confrontar directamente a la mujer. Por último, tras quedarse sin fotógrafo para la fiesta de los trabajadores, Cloe decide hacerle una propuesta a Fina.

Nieves y Pablo en 'Sueños de libertad'

¿Qué pasó en el último capítulo de 'Sueños de libertad'?

En el último capítulo de 'Sueños de libertad', Tasio acudía a ver a Paula tras su charla con Miguel y le hacía una promesa y se comprometía a reubicarla en un puesto de trabajo que no sea peligroso para su salud. Después, compartía su decisión con Pablo y Marta, y sin saber que se trata de Paula, Marta proponía trasladarla a la tienda.

Tras descubrir que se trata de Paula, Marta ponía el grito en el cielo y terminaba discutiendo con su hermano pues considera que es una locura que su ex amante ocupe el puesto que dejó su mujer. Después, decidían que sea Claudia quién tome la decisión y ella se negaba rotundamente.

Nieves compartía con Begoña la noticia del embarazo de Marisol y la enfermera trataba de aconsejar y apoyar a su amiga. Por su parte, Pablo se citaba con Marisol para tratar de convencerla de que abandone Toledo y le proponía pagarle un piso con tal de alejarla de su familia. Sin embargo, la joven se oponía de forma tajante.

En la cantina, Mabel desoía los consejos de su madre y trataba de dar un paso más allá con Salva y acostarse con él como tanto desea. Pero él la frenaba y compartía con ella el motivo de su comportamiento tan reservado pues prefiere que su relación esté más consolidada para dar ese paso. Mientras, Claudia y Miguel regresaban de su cita y cuando ella intentaba cogerle de la mano, él huye despavorido.

Marta visitaba a Fina en su casa tal y como acordaron para poder aclarar los problemas de su relación. La fotógrafa compartía que le molestó mucho que la visitara sin avisar cuando estaba con Claudia y la De La Reina le pedía perdón por haberle ocultado la llamada de Bianca. Tras compartir sus sentimientos, ambas tomaban una decisión sobre el rumbo de su relación. Por último, Beatriz daba el primer paso y ponía en marcha su maléfica estrategia y le daba leche de fórmula a Juanito para conseguir que rechace la leche materna de Begoña.