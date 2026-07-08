'Sueños de libertad' atraviesa un gran vuelco en sus tramas con la decisión de Hugo Brossard de mantener la producción de la fábrica en Toledo tras la muerte de su padre con lo que eso supone para el futuro de los De La Reina y de todos los trabajadores.

Esta tercera temporada de la serie diaria de Antena 3 se ha revolucionado con la incorporación de diez nuevos actores y actrices a su reparto. Fernando Andina, Itziar Atienza, Xenia Tostado, Ana Carlota Fernández, Marco H. Medina, Delia Brufau, Javier Lara, Carlos Troya, Marina Orta, Laura Rozalén y Alberto Lozano interpretan a los últimos personajes en llegar a la serie protagonizada por Natalia Sánchez, Dani Tatay, Oriol Tarrasón o Nancho Novo.

En el próximo capítulo de 'Sueños de libertad', Tasio acude a ver a Paula tras su charla con Miguel y le hace una promesa y se compromete a reubicarla en un puesto de trabajo que no sea peligroso para su salud. Después, comparte su decisión con Pablo y Marta, y sin saber que se trata de Paula, Marta propone trasladarla a la tienda.

Tras descubrir que se trata de Paula, Marta pone el grito en el cielo y termina discutiendo con su hermano pues considera que es una locura que su ex amante ocupe el puesto que dejó su mujer. Después, deciden que sea Claudia quién tome la decisión y ella se niega rotundamente.

Nieves comparte con Begoña la noticia del embarazo de Marisol y la enfermera trata de aconsejar y apoyar a su amiga. Por su parte, Pablo se cita con Marisol para tratar de convencerla de que abandone Toledo y le propone pagarle un piso con tal de alejarla de su familia. Sin embargo, la joven se opone de forma tajante.

En la cantina, Mabel desoye los consejos de su madre y trata de dar un paso más allá con Salva y acostarse con él como tanto desea. Pero él la frena y comparte con ella el motivo de su comportamiento tan reservado pues prefiere que su relación esté más consolidada para dar ese paso. Mientras, Claudia y Miguel regresan de su cita y cuando ella intenta cogerle de la mano, él huye despavorido.

Marta visita a Fina en su casa tal y como acordaron para poder aclarar los problemas de su relación. La fotógrafa comparte que le molestó mucho que la visitara sin avisar cuando estaba con Claudia y la De La Reina le pide perdón por haberle ocultado la llamada de Bianca. Tras compartir sus sentimientos, ambas toman una decisión sobre el rumbo de su relación. Por último, Beatriz da el primer paso y pone en marcha su maléfica estrategia y le da leche de fórmula a Juanito para conseguir que rechace la leche materna de Begoña.

Tasio, Marta y Claudia en 'Sueños de libertad'

¿Qué pasó en el último capítulo de 'Sueños de libertad'?

En el último capítulo de 'Sueños de libertad', Gabriel citaba a Don Agustín para invitarle a la fiesta de la cantina y aprovechaba para exigirle que defienda a Begoña de todos los rumores sobre su relación con Eduardo en su próxima homilía y no dudaba en amenazarle con convencer a los franceses del cierre de la parroquia si no acata su petición. Y finalmente el párroco defiendía el honor de Begoña.

Marta teme estar perdiendo a Fina y compartía con su tía Digna las inseguridades que tiene en su relación y le mostrabasu miedo a estar perdiendo al amor de su vida por su actitud con ella. Justo entonces, Fina le llamaba para invitarla a su casa y poder aclarar las cosas. Mientras, Begoña acudía a la tienda y descubría por sorpresa que Valentina y Andrés han roto su relación.

En la cantina, Nieves prevenía a Mabel para que no se acueste con Salva por los peligros que eso conlleva siendo tan joven. Paralelamente, Nieves le pedía a Pablo mantener en secreto el embarazo de Marisol y que sus hijos no sepan nada por ahora. Mientras, él tomaba una decisión definitiva sobre Marisol y le dejaba claro que quiere seguir con su matrimonio y que lo mejor para todos es que la muchacha se marche de Toledo.

Tras ver que los problemas de Paula se acrecientan, Miguel tomaba medidas urgentes y decidía hablar con Tasio para pedirle que cambie de puesto a la joven porque no es seguro para ella y sus problemas de salud. Después de que Claudia le pida una cita, el doctor accedía a verse de nuevo con la dependienta.

Después de comprobar cómo Gabriel ha tratado de defender el honor de su esposa, Beatriz sentía celos y montaba en cólera contra él. Pero el abogado le dejaba claro que hará lo que sea por proteger a su familia y harto de sus reproches no dudaba en recordarle cuál es el lugar que ocupa.