Boris Izaguirre tira de la manta en lo de Mariló Montero y 'La Revuelta' y cuenta cómo Aznar les quiso fulminar

Hace unas semanas, Mariló Montero la lió en 'La Revuelta' al señalar a TVE de ser una televisión al servicio de Pedro Sánchez y atacar a sus profesionales. Son muchos los que se han pronunciado al respecto y el último en hacerlo ha sido Boris Izaguirre.

El venezolano ha concedido una entrevista a El Mundo en la que recuerda como José María Aznar quiso fulminar 'Crónicas marcianas' pese a que ahora desde el PP tratan de reivindicar la televisión que se hacía entonces y ahora no puede realizarse.

"Es cierto que ahora nos reivindica, pero entonces nos pasaba lo contrarió. Éramos casi todos de izquierdas y José María Aznar nos detestaba y nos quiso fulminar. Hizo unas declaraciones muy duras contra la telebasura dirigidas a nosotros y, luego, el dominical del grupo Vocento sacó una portada muy famosa con unos cubos de basura con nuestras caras", recalca Boris Izaguirre en la entrevista.

Cuando le preguntan por qué piensa que ahora el PP trata de reivindicar lo que hacían en programas como 'Crónicas marcianas' cuando entonces lo detestaban, Boris es claro. "La derecha, como cualquier fuerza política, es bastante fagocitadora. También tengo la misma opinión sobre la televisión, que es caníbal directamente. Devora a sus personas y a sus personajes. Lo que ha podido pasar es que la izquierda actual se toma mucho más en serio que lo que nosotros nos tomábamos. Nunca jamás nos sentamos a decir: "Joder, la que estamos liando". Jamás", asevera.

"Colaboraba mucho en eso que grabáramos en Barcelona, porque los catalanes son muy de mirar más hacia delante que a los lados y van a sus cosas, pero cuando volvía los viernes a Madrid sí que me daba cuenta de lo que estaba pasando. Aquí lo notabas mucho más. Pero nunca pensamos en la fuerza social que teníamos ni en la transformación que estábamos haciendo, sólo pensábamos en la fiesta que era para la gente en su casa esperar a ver qué hacíamos esa noche. Nunca hicimos un programa de izquierdas, hicimos el programa que nos dio la gana", sentencia al respecto.

Y sobre si hoy en día se podría hacer un programa como 'Crónicas marcianas', Boris Izaguirre aprovecha lo que pasó con Mariló Montero para dejar claro su opinión. "Con matices, porque es normal que una sociedad aprenda y cambie, pero creo que sí. Mariló Montero es una mujer que me encanta y le tengo un enorme aprecio y admiración, pero me encantó que Broncano le dijera el otro día: 'Oye, es que vosotros andáis con este discurso de que no hay libertad de expresión y lo soltáis en prime time y en programas de máxima audiencia'", empieza diciendo el escritor al respecto.

"Claro que hay libertad de expresión, es una cosa conquistada y que, además, en España no se va a perder porque, a diferencia de otros países en los que lo ultraconservador avanza, aquí hubo una dictadura que sí minó los derechos, España lo recuerda permanentemente y es muy bueno que así sea", concluye.