Audiencias TV | 'Allá Tú' no toca techo y su imparable ascenso le alza a récord y al borde del sorpasso a 'Aquí la tierra'

'Allá Tú' no toca techo en la tarde de Telecinco. Tras cerrar su mejor semana desde su estreno con las entregas emitidas del 23 al 27 de marzo, que obtuvieron un promedio del 10%, el concurso comandado por Juanra Bonet ha alcanzado su récord en cuota de pantalla y en miles en la emisión de este lunes 30.

El programa, que acaba de arrancar un nuevo ciclo con un aumento sustancial del premio principal (de 100.000 a 150.000 euros), se disparó a un destacado 11,7% de share, con más de un millón de telespectadores congregados de principio a fin.

Además, creció a un 12,6% en el target comercial, el más preciado por los anunciantes, y sobresalió en el segmento juvenil y en seguidores de +45 años con un gran 14% de cuota. Destacable fue también su enorme fidelidad, rozando el 60% según indica la consultora Dos30'.

Mejor dato histórico para el concurso #AlláTú en @telecincoes con un 11.7% de cuota, 1.013.000 y 1.707.000 espectadores únicos



📦 Gran fidelidad del 59.3%



📦Sube al 12.6% en el TC#QueVivaLaTele #Audiencias pic.twitter.com/R6W0holNfJ — Dos30' (@Dos30TV) March 31, 2026

Así, 'Allá Tú' no detiene una tendencia ascendente en Telecinco, que se ha acentuado especialmente en este mes de marzo, estabilizándose en el doble dígito y, por ende, confirmándose el indiscutible acierto de Mediaset recuperando un formato que dio muchas alegrías en el pasado y que podría volver a darlas en esta presente era.

Aunque aún se sitúa lejos de 'Pasapalabra' (19,1% de share y 1,7 millones en Antena 3), su máximo competidor, con su ascenso imparable sí que empieza a pisar los talones a 'Aquí la tierra' en RTVE, que registró un 12,4% de share. La distancia se estrechó considerablemente, amenazando al programa divulgativo de La 1 con desbancarle de la segunda posición.