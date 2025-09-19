A Manu Sánchez le preguntan por lo de Mariló Montero en 'La Revuelta' y no puede ser más claro

Las palabras de Mariló Montero en 'La Revuelta' siguen trayendo cola. El último en cuestionar las declaraciones de la presentadora en el espacio de La 1 ha sido Manu Sánchez, uno de los rostros más populares de Canal Sur, quien este sábado 20 de septiembre estrena en la cadena pública andaluza un nuevo programa, 'No dejes de soñar'.

En declaraciones a El Confi TV, Manu Sánchez se ha mostrado muy ilusionado con este nuevo proyecto: "Toñi Moreno celebra los 200 programas de 'Gente maravillosa', Juan y Medio y Eva Ruiz los 4.000 de 'La tarde aquí y ahora', y nosotros estrenamos, con mucha ilusión, el 1, así es que esperamos que esto os guste tanto como para celebrar los 200 y los 4.000". El objetivo de este nuevo programa es cumplir "los sueños de Andalucía y empujar a que los andaluces sueñen".

'No dejes de soñar' contará con un sillón que cumplirá los sueños de personas anónimas e invitados. "Hay mucho de 'Tierra de talento', ya que muchos anónimos venían a dar un empujón a sus carreras; y hay mucho de 'Somos música', donde conocíamos más emocional e íntimamente a nuestros famosos y les dábamos sorpresas paseando por su vida. 'No dejes de solar' es todavía más, es un paso más allá", explica el presentador al citado medio.

Manu Sánchez defiende la pluralidad de Canal Sur

Manu Sánchez ha sido preguntado por las polémicas palabras de Mariló Montero en 'La Revuelta', donde criticó la falta de pluralidad en los rostros de TVE, asegurando que todos eran "sanchistas". "Mariló no se metió en ningún charco y sabía lo que estaba diciendo y dónde lo estaba diciendo. Consiguió lo que quería conseguir, es tremendamente inteligente y David Broncano también", defiende el cómico.

Además, cree que "todo el mundo recogió lo que quería recoger. Cuando Mariló dice que falta pluralidad y toca un tema tan sensible como el de los toros, la abucheó todo el público y poco menos que el público le dio la razón, porque parecía que todos opinaban lo mismo". E insiste en que "las parrillas son muy grandes y diversas", aunque reconoce que todos los programas, tanto informativos como de entretenimiento, "cuenta con una línea editorial".

"A mí no me dice nadie, desde la cadena, qué tenemos que hacer o decir. Desde 16 Escalones llevamos muchos años haciendo algunos contenidos que tienen sensibilidad política, como el día del 28F o Nochevieja, donde se piden deseos, y hemos defendido siempre los servicios públicos de una manera muy vehemente", añade Manu Sánchez, dejando claro que en su equipo se trabaja con absoluta libertad.

"Me asomo a ver los compañeros de cadena y sé que piensan de una manera más conservadora o más progresista. Las parrillas son muy grandes y, si miro a mi casa, Canal Sur tiene un poquito de todo", sentenció el presentador, defendiendo la pluralidad de la cadena pública andaluza.