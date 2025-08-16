El nuevo proyecto profesional de Manu Sánchez con el que cumple un sueño tras superar su cáncer: "Estoy sobrecogido"

Manu Sánchez ha emitido un extenso comunicado este viernes en sus redes sociales en el que ha sido incapaz de ocultar la emoción que le ha invadido tras conocer su próximo proyecto profesional. El presentador de Canal Sur ha sido escogido como pregonero de los Carnavales de Cádiz 2026, y no ha dudado en celebrarlo con una carta de amor a su tierra.

"Hoy puedo gritarle al mundo, desde Cádiz, que de nuevo, Cádiz, me hace uno de los grandes regalos de mi vida. Voy a cumplir uno de mis grandes sueños, uno de esos que parecen lejanos, imposibles e inalcanzables. La utopía de aquel niño con hambre de genios que descubrió hace ya mucho en Cádiz su Paraíso y en su Carnaval a sus Dioses", ha comenzado explicando el andaluz en su cuenta de X.

Manu Sánchez, elegido como pregonero del próximo Carnaval de Cádiz 2026: "Estoy sobrecogido"

"Todavía no me lo creo", insiste Manu Sánchez, que cumplirá uno de sus grandes proyectos soñados el año que viene. "Estoy feliz, orgulloso, inquieto, sensible, nostálgico, asustado, excitado, sobrecogido, ilusionado y flotando. Estoy muchas cosas y todas buenas. ¡Gracias, Cádiz! ¡Siempre Cádiz! Hoy desde el palco, desde el que tantas coplas he contado y vivido, tantas finales he saboreado y tanto Carnaval he mamado", asegura el presentador.

🎉🎭Hoy puedo gritarle al mundo, desde Cádiz, que de nuevo Cádiz, me hace uno de los grandes regalos de mi vida. Voy a cumplir uno de mis grandes sueños, uno de esos que parecen lejanos, imposibles e inalcanzables. La utopía de aquel niño con hambre de genios que descubrió hace… pic.twitter.com/XR3TRDlyOb — Manu Sánchez (@_ManuSanchez_) August 14, 2025

"Estoy convencido de que no me lo merezco, pero como me ha tocado en la vida quedarme con algunas cosas malas que no merezco, he aprendido que también debo quedarme con las buenas sin merecerlas tampoco", ha sentenciado Manu Sánchez, haciendo tal vez referencia a su lucha contra el cáncer desde su diagnóstico en 2023.

"Este reconocimiento lo es también para todas las personas que cubriendo, contando, divulgando, amando, respetando, aprendiendo, mimando, desgranando, comentando, expandiendo y comunicando Carnaval de Cádiz, lo pregonamos desde la radio, la tele, la prensa y las redes", termina señalando el rostro de Canal Sur.