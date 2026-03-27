Con la llegada de la Semana Santa son muchos los rostros titulares de los programas los que se tomarán un descanso dejando sus puestos en manos de sustitutos. Es el caso de Ana Rosa Quintana y Patricia Pardo en las mañanas de Telecinco o de Susanna Griso y Manu Sánchez en las de Antena 3.

Este viernes, 'Espejo Público' ya ha sido presentado por Lorena García en el primer bloque y por Miquel Valls y Gema López en el segundo ante la ausencia de Susanna Griso.

Mientras que Manu Sánchez se ha despedido este viernes de 'Las Noticias de la Mañana'. Así, el presentador más madrugador de Antena 3 se tomará unos días de descanso en la parrilla y será relevado por dos rostros habituales de las noticias.

Ha sido el propio Manu Sánchez el que al concluir el informativo matinal de este viernes ha anunciado a sus sustitutos. Por un lado, como ya es habitual, el presentador será relevado por Adolfo Izquierdo, que ya se ha encargado de sustituirle en varias ocasiones.

Junto a él estará la periodista Carla Moya, que se estrenará como presentadora sustituta después de la salida de Noor Ben Yessef a comienzos de año para incorporarse al equipo de 'Espejo Público'.

"No se olviden de regresar aquí el lunes para ver las Noticias de la Mañana a partir de las 6:15 horas y como abrimos la tele, la tele abierta, Antena 3, aquí con Adolfo Izquierdo y con Carla Moya, que esta Semana Santa les van a acompañar. Que lo pasen muy bien, que disfruten mucho, hasta luego", terminaba diciendo el presentador.

¿Quién es Carla Moya, la nueva sustituta de Manu Sánchez?

Adolfo Izquierdo y Carla Moya, presentadores de 'Las noticias de la mañana'

Como decimos, Carla Moya se estrenará como presentadora sustituta de 'Las noticias de la mañana' junto a Adolfo Izquierdo. La joven periodista lleva trabajando en 'Antena 3 Noticias' desde 2021. Anteriormente pasó por 'Las piernas no son del cuerpo' de Melodía FM, por 'Tu tiempo' con Roberto Brasero y también por 'Antena 3 Noticias' donde fue redactora de cultura y sociedad en 2014 tras haber estado un año antes en RTVE.