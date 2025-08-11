El duro comunicado del PSOE que clama contra Canal Sur y el PP por la cobertura del incendio de la Mezquita

Canal Sur continúa en el centro de la polémica después de su ineficiente cobertura informativa del incendio de la Mezquita de Córdoba del pasado viernes. El último en sumarse a las protestas contra la cadena autonómica y la RTVA ha sido el PSOE de Andalucía, que ha condenado la situación actual del ente por estar "al servicio" de los intereses del Partido Popular.

La cadena pública andaluza optó por continuar con la retransmisión de una corrida de toros en lugar de informar de manera inmediata sobre el suceso como hicieron otras televisiones a nivel nacional. Algo que ha despertado furor en los sindicatos y en la oposición de Juanma Moreno Bonilla en Andalucía. Paco Cuenca, portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Granada, trasladaba la tajante petición del partido tras lo sucedido este mismo lunes.

El PSOE de Andalucía condena la cobertura de Canal Sur del incendio de la Mezquita de Córdoba

"Exigimos la comparecencia en el Parlamento del consejero de presidencia de Moreno Bonilla para que informe sobre la vergonzosa cobertura informativa realizada por la RTVA, por Canal Sur, se supone de todos los andaluces, durante el incendio de a Mezquita-Catedral de Córdoba", ha comenzado asegurando el diputado socialista.

La cobertura de RTVA sobre el incendio de la Mezquita-Catedral fue un despropósito. Por eso también hemos solicitado una reunión extraordinaria del Consejo de Administración para analizarlo.



Canal Sur se ha convertido en teleJuanma.



🗣️ @PacoCuenca pic.twitter.com/Cjwcm0COC4 — PSOE de Andalucía (@psoedeandalucia) August 11, 2025

"Ha generado una enorme polémica y bochorno ante los telespectadores andaluces que vieron cómo las televisiones nacionales cubrían un evento que es fundamental para nuestro patrimonio y nuestra identidad como era el incendio", explicaba Paco Cuenca en el vídeo compartido por el PSOE andaluz en sus redes sociales.

"Mientras Canal Sur estaba siguiendo un festejo taurino, que entendemos puede tener relevancia, pero nunca va a estar por encima de lo que estaba sufriendo la identidad y el patrimonio de todos los andaluces", condenaba el portavoz socialista, cargando de nuevo contra la cadena por no interrumpir la retransmisión de la corrida de toros.

"Por eso, hoy mismo, también hemos registrado una petición por parte de los consejeros que forman parte del Consejo de Administración de la RTVA para pedir la comparecencia urgente del consejero de presidencia, ya que están convirtiendo Canal Sur en una tele al servicio del Partido Popular para seguir lo que dicta Moreno Bonilla y no lo que le interesa a los andaluces", terminaba explicando el diputado de Granada.