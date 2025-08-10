Los sindicatos de Canal Sur claman contra la dirección por su "negligente" cobertura del incendio en la Mezquita

Continúa la polémica en torno a la cobertura por parte de Canal Sur del incendio de la mezquita de Córdoba ocurrido el pasado viernes. Los sindicatos de trabajadores de la cadena pública andaluza, UGT y CGT, han emitido comunicados tras las declaraciones de su Dirección justificando su cuestionada cobertura.

La directora adjunta de Canal Sur, Isabel Cabrera lejos de hacer autocrítica, defendió el criticado procedimiento a la hora de informar de este suceso. "El principal papel de un medio de comunicación público es informar en la medida de una noticia sin alarmar al ciudadano. Las redes a veces alarman y los medios informan con fuentes oficiales. Y si hay que tranquilizar y no alarmar porque algo está controlado, se hace así, porque ese es nuestro trabajo", se excusó la directiva en su cuenta de 'X'.

Además, en respuesta a la crítica constructiva del periodista Sergio López, Cabrera se ha escudado en la dificultad de "preparar y levantar un directo" en televisión. "Es fácil hablar sin tener en cuenta que un directo de TV no es uno de radio, donde también informamos. Más las redes y un crol en antena. Cuando no es, no es. Por los profesionales que estaban", ha replicado la directiva.

Por otro lado, el director territorial de Canal Sur en Córdoba, Pedro García Vázquez, declaró en El Confi TV que "se valoró hacer un especial informativo" para, de esta forma, informar a los ciudadanos andaluces sobre el suceso de una manera "proporcional, veraz y alejada del alarmismo". De hecho, explica que su equipo se traslado de inmediato a los alrededores de la Mezquita: "Teníamos medios de radio y televisión en la zona a las 21:50 horas".

Sin embargo, los trabajadores de la sección sindical CGT-RTVA aseguran que, a pesar de que el equipo de guardia de los informativos terminó su turno a las 20:30 horas, todos volvieron "a sus puestos con total inmediatez" para, de esta forma poder informar sobre el fuego que se originó, según fuentes oficiales, a la 21:15 horas.

Los trabajadores de Canal Sur cargan contra la dirección de la cadena

"Hubiera sido posible ofrecer información en directo y con mayor prontitud en la televisión pública de Andalucía", añade el sindicato. Y ponen como ejemplo al coordinador de Canal Sur Radio Córdoba, quien interrumpió sus vacaciones para cubrir esta noticia de gran calado informativo en directo. Así como al director territorial, Pedro García Vázquez, que también se traslado al lugar de los hechos.

"Todas estas acciones surgieron de los propios compañeros, que activaron los operativos necesarios. Queremos agradecer y poner en valor el compromiso de todos ellos, verdaderos profesionales", prosigue el comunicado enviado por el sindicato, antes de cargar duramente contra la dirección de Canal Sur por sus decisiones, según ellos, "injustificables".

"Una vez más, son los trabajadores los que reciben las críticas más injustas, siendo los primeros en no comprender las decisiones tomadas por la dirección, una dirección que una vez más se vale de excusas peregrinas para justificar lo injustificable", termina diciendo el sindicato en su escrito, indignados ante la decisión de los altos cargos.

Por su parte, UGT a través de un tuit a ha criticado la "negligente cobertura" del incendio y lamenta que "mientras ardía nuestro patrimonio, Canal Sur emitía toros. Sin conexión, sin urgencia, sin servicio público. Exigimos responsabilidades y protocolos claros", ha denunciado el sindicato.