Jordi Évole dice 'se acabó' ante lo que ha denunciado el cómico Manu Sánchez y pone voz a muchos

Cada vez es más común oír a gente joven, y no tan joven, decir que 'con Franco se vivía mejor'. El auge de la ultraderecha en España ha provocado que muchos se piensen que durante la dictadura se vivía mejor que ahora, cuando gozamos de una democracia. Ante estos comentarios, algunos, como Manu Sánchez, optan por la ironía.

El cómico andaluz ha respondido a modo de 'zasca' a un usuario de X que asegura que con "Franco se vivía mejor". Mientras que otro iba más allá y atacaba durísimamente al presentador de Canal Sur, quien está en tratamiento contra el cáncer. "A Manu Sánchez la vida le ha dado lo que se merece por ser un faltón y un progre asqueroso que quiere seguir en prime time a costa de llamarnos fascistas a los que no pensamos igual. Ojalá te vuelva pronto lo tuyo y te vuelva a castigar la vida", escribía esta persona en la citada red social.

El cómico ha recuperado algunos de estos tuits, a los que ha contestado con contundencia, eso sí, sin perder el humor que lo caracteriza: "El fascista franquista violento poniéndose muy fascista franquista y violento para decir (con muchas faltas de ortografía) que no hay fascistas franquistas violentos es mi animal mitológico favorito de los últimos días. A mí ya namás que me dan miedo las llamadas de mi oncóloga, estos basuras No. Y no, no eres de derechas, eres fascista, franquista y violento".

Jordi Évole muestra su apoyo a Manu Sánchez: "Siempre en tu equipo"

"Os dejo por aquí amenazas de muerte, deseos de cáncer, metástasis, cancelación, que me echen del Canarsú, que si me van a pegar cuando me vean por la calle, cunetas, prohibir el carnaval, homofobia, palizas, ¡que ya llegan!...", prosigue Manu Sánchez, haciendo referencia a alguna de las brutales amenazas que ha recibido. Y acto seguido manda un mensaje a sus seguidores: "Muy molestos por politizar las cosas… asómense a sus perfiles de 10 a 12 seguidores… con todo moderación y concordia. Animalitos".

"Lo dejo por aquí para que quede constancia de qué es lo que hay y qué es lo que viene. Que cada cual elija. Y estoy seguro de que ahora ABC de Sevilla hará una publicación de estos 'desatados' en lugar de hacerla de una frase suelta del anuncio de un programa con humor y sarcasmo que se emite el próximo domingo", concluye el cómico, dejando claro que el ABC publicó una frase suya sacada de contexto y que ha sido el origen de todos estos ataques contra él.

🤭El fascista franquista violento poniéndose muy fascista franquista y violento para decir (con muchas faltas de ortografía) que no hay fascistas franquistas violentos es mi animal mitológico favorito de los últimos días. A mi ya namás que me dan miedo las llamadas de mi… pic.twitter.com/4MkVBLz39R — Manu Sánchez (@_ManuSanchez_) February 23, 2026

Este mensaje del presentador de Canal Sur ha sido compartido por Jordi Évole, quien ha aplaudido la elegancia de su compañero a la hora de contestar a estos desalmados: "Muy a favor de este post de don Manu Sánchez. Siempre tenemos la duda de que 'no digas nada, no contestes, que es lo que quieren'".

"Se acabó. Hay que responder a toda esta gentuza. Son amenazas. Es odio. Y la ironía y el sacarmo es lo que peor llevan. SIEMPRE EN TU EQUIPO, MANU", sentencia el presentador de 'Lo de Évole' en una reflexión del presentador de Atresmedia en X que ha recibido más de un millar de 'me gusta' en sus primeras horas. El tuit de Manu Sánchez ya cuenta con más de 4 mil likes y 1.500 retuits.