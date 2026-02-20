A Jordi Évole no le valen las medias tintas y da esta sentencia al futuro de Rufián y Delgado en La Sexta

Este pasado miércoles, se celebró en la madrileña sala Galileo Galilei un acto en el que Gabriel Rufián, portavoz de ERC en el Congreso, y Emilio Delgado, diputado de Más Madrid, debatieron sobre el futuro de la izquierda. Un día después, aún con la resaca de este multitudinario evento, Jordi Évole lo ha analizado en 'Más Vale Tarde'.

El presentador de 'Lo de Évole' ve muy positiva cualquier propuesta de izquierdas que pueda movilizar el voto en unas futuras elecciones generales. Y, sobre todo, frenar el ascenso de la ultraderecha. "Cualquier cosa que pueda ilusionar o movilizar el voto de la izquierda me parece bien", empezó diciendo el comunicador catalán en el programa vespertino de La Sexta.

Jordi Évole reconoció ser "una persona de izquierdas". Por eso, le "parece que el panorama, la perspectiva de futuro que tenemos es horrorosa. Me parece que un gobierno del PP con Vox le haría mucho daño a este país". Aunque considera que, quizá, la idea de Rufián "es una propuesta a la desesperada, veo muy difícil que esto cuaje, pero me gusta ver que hay gente que está proponiendo cosas".

Jordi Évole ve muy positiva la propuesta de Rufián

"En muchos lugares, hay gente de izquierdas que con una propuesta así se movilizaría e iría a votar y que sin una propuesta así no lo hará", considera el periodista. El comunicador intervino en 'Más Vale Tarde' para promocionar la nueva entrega de 'Lo de Évole', que La Sexta emitirá este próximo domingo con Juan José Millás como invitado. Cristina Pardo aseguró que el escritor ha compartido con Jordi Évole una interesante charla, donde "lamenta el imparable aumento de las desigualdades, sea cual sea el momento político".

Ante esto, el presentador explica que, si bien el mensaje de Millás "es de desasosiego", "no creo que sea lo mismo que en Argentina gobierne o no gobierne Milei, o que en Estados Unidos gobierne Trump o que no gobierne Trump". "Para que las desigualdades desaparezcan hay que tomar medidas que los partidos de izquierdas, en muchas ocasiones, no toman", añade a modo de crítica. Y es que, en su opinión, "hay que ser radical, ya no valen las medias tintas, y en un mundo como en el que estamos, todavía más".

"No van a venir los 'Milei' y los 'Trump' a salvar a la clase trabajadora. No va a venir Abascal a salvar a la clase trabajadora por más que los engañe ahora. Esta gente va a gobernar para los intereses que siempre han gobernado este país", dejó claro Jordi Évole en el programa presentado por Iñaki López y Cristina Pardo. Y concluye con una reflexión: "Ante esto prefiero cualquier rostro de la izquierda que sé que, de una manera u otra, va a estar más cerca de la gente que más lo necesita".

"Te veo en el plantel de posibles líderes de la izquierda con este discurso", bromeó Iñaki López ante el alegato de su compañero de cadena. Para finalizar la conexión con él, el conductor de 'Más Vale Tarde' recomendó a la audiencia ver la nueva entrega de 'Lo de Évole', ya que Millás es "un tipo sabio, divertido y habla de lo humano y de lo divino siempre sorprendiendo. Hay que verlo", sentenció.