Marina Valdés relata su grave atropello al salir de 'Más vale tarde': "Sentí que me iba a morir"

Hace una semana que Marina Valdés volvió a nacer. Tras un duro día de trabajo en 'Más Vale Tarde', salía de las inmediaciones de Atresmedia en San Sebastián de los Reyes (Madrid) cuando fue atropellada por un vehículo. Aunque no recuerda con claridad cómo sucedió todo, la periodista reconoce que pasó mucho miedo, tanto, que incluso llegó a temer por su vida.

'¡Hola!' se ha puesto en contacto con ella para conocer de primera mano cómo se encuentra. Tras el shock inicial, la presentadora ha relatada qué ocurrió exactamente: "Yo salía, como siempre, todos los días a las 8, de 'Más Vale Tarde'. Yo siempre cogía el bus en la parada y ese día, pues las típicas casualidades de la vida, el bus pasó como tres minutos antes, no había nadie en la parada y entonces se me fue".

"Una amiga me dijo que me acercaba a mi casa, por lo que me dispuse a cruzar en el paso de cebra. Yo miré a ambos lados, evidentemente no venía nadie, y yo iba con el móvil mandando un audio. Terminé de mandar un audio y vi perfectamente, y recuerdo super nítido, el momento del impacto. O sea, quiero decir, cuando lo vi, ya lo tenía encima. Entonces me dio en la cadera derecha porque yo estaba casi terminado el paso de cebra, a punto de subirme a la acerca, y me levantó de costado", explica Marina Valdés a la citada revista.

"Pensé que me iba a morir", recuerda Marina Valdés

Sobre el momento exacto, la periodista recuerda que, "en el momento en el que estaba en el aire, pensé: esto es una… O sea, fue como muy dramático, y eso no me gustó nada. Yo sentí de verdad que me iba a morir porque, claro, sentí un golpe muy fuerte, me vi en el aire, y pensé: o sea, me han atropellado, ¿sabes? Y entonces me dio… porque esto que dice la gente de que piensas en tu vida, piensas en alguien y tal, pues no. Yo no pensé nada de eso. Me dio como mucho fastidio pensar que me iba a morir por no haberlo visto".

A continuación, Marina Valdés explica que se sentó "sola en la acera, me incorporé. No sentí dolor, dicen que es por la adrenalina, que aunque tengas el cuerpo destrozado uno es capaz de hacer eso, pero yo no lo recuerdo. Se ve que yo hice como el ademán de levantarme y, al intentarlo, me vino una oleada de dolor brutal, un dolor que yo no había sentido, perdí el conocimiento durante unos segundos".

"Una vez más pensé que me iba a morir otra vez, en plan dramática, porque me asusté muchísimo. O sea, aquí me entró un pánico terrible. Llamaron a la ambulancia y vinieron la policía local y una ambulancia. Hasta ese momento no tardaron casi nada porque el hospital Infanta Sofía está al lado. Se ve que me preguntaron qué sentía y yo decía que mucho mareo, mucho dolor y que tenía mucho miedo", relata

El traumatólogo la dijo que "milagrosamente no tenía nada roto"

Aunque, según la dijo el traumatólogo, "milagrosamente no tenía nada roto. Me insistió mucho en que había tenido muchísima suerte. Que en una colisión así, en la que no hay frenazo previo y te llevas el impacto directamente, y más en la cadera, es muy fácil que se desplace la pelvis. Y cuando eso pasa te desangras internamente. Que eso era porque era joven, por la masa muscular… Y es que también había tenido mucha suerte por eso de quedarme muy cerca del bordillo y por tener el reflejo de poner los brazos".

Marina Valdés todavía no sabe cuándo podrá reincorporarse al trabajo, "voy semana a semana, en función de cómo avance la rehabilitación". "Todos los médicos coinciden en que, pudiendo haber sido una desgracia, he tenido una suerte tremenda en todos los sentidos", insiste. Además, confiesa que "todo el mundo se portó super bien, desde mis compañeros en ese momento, a todos los médicos y mis jefes. Y que al final ha sido un accidente tonto, pero que nos puede pasar a cualquiera", concluye.