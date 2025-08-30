El aviso de Iñaki López y Cristina Pardo ante su retorno a 'Más Vale Tarde' con "sorpresas desagradables" los próximos meses

El próximo lunes, 1 de septiembre es la vuelta al trabajo para muchos españoles. Entre ellos, Iñaki López y Cristina Pardo, quienes volverán a ponerse al frente de 'Más Vale Tarde'. Para conocer cómo están siendo sus últimos días de vacaciones, sus sustitutas durante el verano, María Lamela y Marina Valdés, han conectado este viernes con ellos en directo.

"¿Esto lo cobramos a parte o qué es esto?", bromeó Iñaki López. Por su parte, su compañera, tirando de ironía aseguró: "Cuando he visto las noticias que nos esperan, he dicho 'madre mía, qué ganas de volver'". "Espero que vosotras también lo hayáis pasado bien, dentro de lo que cabe", añadió la presentadora.

Han sido unas semanas de descanso y desconexión. Tanto es así que ambos reconocen que no ha estado muy pendiente de la actualidad. "Veo las noticias por la mañana y no lo vuelvo a hacer hasta la mañana siguiente. Me permite estar conectada dentro de un orden, y me permite estar desconectada que es al final de lo que se trata", reconoce Cristina Pardo.

Mientras que Iñaki López va más allá: "Escuchaba las noticias de la mañana del lunes para mentalmente abstraerme durante el resto de la semana". Aunque confiesa que esto es algo a lo que también han ayudado sus hijos: "De hecho, me habéis pillado recogiendo el salón. Esto es lo que he dedicado el 80% de mis vacaciones". bromea.

La propuesta de Iñaki López que no gustó nada a la directora de 'Más Vale Tarde'

Siguiendo con la broma, Iñaki López propone un retorno paulatino, debido a lo bien que lo han hecho María y Marina durante su ausencia. Sin embargo, la directora del programa les recuerda en boca de Marina que "tenéis que empezar a estudiar ya". Para él, volver a trabajar tiene una única cosa buena: "Lo único que me tranquiliza es que volvemos a merendar. Quieras que no es un contacto dulce con la realidad".

De cara a la nueva temporada, Iñaki López no tiene "muchas esperanzas de que la política no nos depara todo tipo de sorpresas a cuál más desagradable durante los próximos meses". "La directora me hace otro apunte, que lo de merendar será siempre que la política lo permita", le deja claro Marina tras escuchar a su jefa por el pinganillo, ya que "hay prioridades".

Mientras que Cristina Pardo cree que "seguramente esta temporada haremos lo que quiera la UCO, como terminamos la temporada pasada". La presentadora confiesa que, aunque le gustaría que hubiera menos polarización, solo pide "que haya la misma, no más". "Y luego ver cómo se desarrollan los casos de corrupción que nos ocupan y la situación política vamos a ver a donde nos lleva. Yo creo que el curso va a ser bastante caliente", sentencia.