María Lamela dice 'hasta aquí' en 'Supervivientes': "No quiero ver este nivel, no lo podemos permitir"

Un monumental encontronazo que se produjo entre Claudia Chacón y Darío Linero, derivado de la incendiaria "traición" de Gerard Arias, obligó a María Lamela, presentadora en Honduras, a intervenir seriamente en la última entrega dominical de 'Supervivientes 2026'.

Claudia entró en brote como nunca cuando Gerard Arias, que tuvo la oportunidad de elegirla para comer una suculenta barbacoa, prefirió decantarse por Nagore Robles a pesar de que lleva un mes menos en la aventura. Esto hizo estallar a la joven, que estaba plenamente convencida de que la escogería a ella.

GERARD ELIGE A NAGORE EN VEZ DE A CLAUDIA Y SE LÍA 🔥🔥🔥



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De entrada, Claudia, en mitad de un desaforado arrebato, abandonó en directo el set en el que se desarrolla la asamblea del Consejo de los Dioses. "Eres un pelota, la eliges a ella por su recorrido en la tele, chupaculos", clamó. Así, la ex participante de 'La isla de las tentaciones' señaló que la elección de Nagore Robles por parte de Gerard era pura estrategia para ganar puntos porque es un rostro importante televisivamente hablando.

"Ella hace quince días que está aquí y yo llevo desde el principio de la experiencia. Y encima que una persona, que yo pensaba que a pesar de todo me tenía aprecio, me haga esto… Una mierda. Lo único que quiere es el voto fácil", protestó Claudia. "Es una estrategia para llegar a la final (…) Gerard no es lo que está vendiendo aquí", aseveró en su intento por desmontar el carácter buenista del manchego.

Acto seguido, Sandra Barneda le pidió volver al Consejo y cumplir con su papel de cocinera y camarera de la barbacoa: "Tienes que ser fuerte y coger ese delantal, colocártelo y servirla". "No lo voy a hacer. Que venga el helicóptero y me saquen de aquí, pero no lo voy a hacer. Me parece súper injusto", se plantó Claudia Chacón ante las indicaciones de la organización.

En ese momento, María Lamela también lo intentó, insistiendo en que debía cumplir las normas, pero resultó igualmente infructuoso. "Siempre estoy nominada y ahora esto. No me lo merecía. No se merece una persona como Nagore, que lleva aquí la mitad de tiempo que yo, comer antes que yo. Ella está más fuerte que yo, no tiene sentido esto (…) Ya se le caerá la careta (a Gerard)", advirtió la superviviente.

María Lamela, seria como nunca: "Basta, no quiero volver a ver este nivel"

Finalmente, tras su arrebato, Claudia Chacón regresó al Consejo de los Dioses y encaró nuevamente a Gerard por su decisión de dejarla fuera de semejante banquete. En ese instante, Darío Linero se entrometió en la discusión y salió salpicado. "Mi madre siempre decía: 'alégrate del vecino que lo tuyo viene en camino'", le aconsejó el malagueño a Claudia, pidiéndole parar con sus exasperantes gritos.

"Tú te callas porque contigo no va la cosa", le replicó ella a grito pelado. Y eso empujó a Darío a descontrolarse y perder también los nervios . "Que no grites", exclamó el robinsón mientras protagonizaba una expresión de agresividad en su rostro. En ese caso, ante una situación absolutamente desmadrada y con la paciencia agotada, María Lamela tuvo que intervenir de inmediato y ponerse más seria que nunca en 'Supervivientes 2026': "Basta, basta, basta. Se acabó y se acabó. No quiero volver a ver este nivel y este tono eh; ni por Claudia ni por Darío. Por ninguno de los dos. Esto no lo podemos permitir".