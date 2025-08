'Más Vale Tarde' se lleva a una de las colaboradoras de 'La familia de la tele' tras perder su trabajo en TVE

'Más Vale Tarde' ha contado este lunes 4 de agosto con la intervención de unas de las colaboradoras de 'La familia de la tele', el desaparecido magacín vespertino de La 1 de TVE. Se trata de Silvia Taulés, periodista de 'Vanitatis', quien ha entrado por videollamada al programa de La Sexta para hablar de las memorias de Juan Carlos I, que se publicarán el próximo mes de noviembre.

En su libro, el rey emérito dará su versión de su reinado ante la opinión que actualmente tienen los ciudadanos sobre él tras todas las polémicas que le han rodeado en los últimos años y que acabaron con su marcha de España. En opinión del padre de Felipe VI, le han "robado" su historia. Motivo por el cual, ha decidido escribir sus memorias para contar, según él, su verdad.

Silvia Taulés, excolaboradora de 'La familia de la tele', ha asegurado este lunes en 'Más Vale Tarde' que en la Casa Real hay verdadero "temor" ante la publicación de este libro. Ya que "pueda quedar tocada la imagen de la corona". "Saben que el rey Juan Carlos está desatado, se ha cansado de que nadie le defienda y ha decidido defenderse él mismo", explica la periodista.

La colaboradora de 'La familia de la tele' que da el salto a 'Más Vale Tarde'

La periodista Silvia Taulés, en 'Más vale tarde'

El motivo de este golpe en la mesa del emérito tiene su origen en la mala relación de Juan Carlos con su hijo, después de que el actual monarca criticase los presuntos delitos fiscales de su padre. "La relación es tensa. Su hijo le ha puesto condiciones para volver, como que no puede pernoctar en Zarzuela, y eso es algo que él tiene clavado el corazón. La relación es cordial como padre e hijo, pero como rey y exrey no lo es. Y que el rey emérito haya decidido ahora escribir esas memorias no ha sentado nada bien", asegura Silvia Taulés.

Además, la que fuera colaboradora de 'La familia de la tele' en TVE, adelanta en el programa de La Sexta que "no va a ser un libro muy biográfico" debido a que va a omitir importantes aspectos de su vida: "Lo que va a ser polémico es lo que no se cuenta". Entre estos aspectos de los que no se hablarán en el libro está, según la periodista, de la relación del emérito con Bárbara Rey.

"No va a haber una sola línea dedicada a Bárbara Rey, por lo que queda un hueco muy grande en la historia personal de Juan Carlos I", explica Taulés. Esto demostraría que la intención de Juan Carlos no es pedir perdón a la ciudadanía, sino tratar por todos los medios de lavar su imagen. "Habrá muchísimas más ausencias que demuestran que no ha entonado un mea culpa de verdad", sentencia la periodista.