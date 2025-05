Antena 3 desmiente al equipo de 'La Familia de la Tele' por lo que han difundido sobre 'Tu cara me suena'

Después de que Silvia Taulés en 'La familia de la tele' asegurara que en la organización de 'Tu cara me suena' estaban descontentos con el papel que estaba desempeñando Bertín Osborne, Antena 3 ha negado que haya malestar con el presentador y cantante.

Así, fue el pasado jueves cuando Silvia Taulés revelaba que en Antena 3 y Gestmusic no estaban muy contentos con el juego que estaba dando Bertín Osborne en el programa de imitaciones. Lo hacía después de ver un vídeo en el que Bertín se enfrentaba de nuevo a la prensa mostrando su peor cara.

"Me han contado que trabajar no trabaja mucho, y que están un poco molestos con él, porque no se implica", aseguró la colaboradora de 'La familia de la tele'. "Pues es el que más cobra, y cuando eres el que más cobra si no trabajas....", apostillaba por su parte Lydia Lozano.

"Es que no se aprende las canciones, no le pone ganas y a lo mejor le han dicho algo y por eso está así", terminaba agregando Silvia Taulés en 'La familia de la tele' sobre el motivo por el que Bertín Osborne estaría defraudando al equipo de 'Tu cara me suena'.

Sin embargo, eso no sería así. Después de que Tinet Rubira también haya emitido un comunicado para desmentir que Bertín Osborne haya firmado una clausula en su contrato para pedir no imitar a ninguna mujer; también Antena 3 ha desmentido lo comentado por el magacín de TVE.

Así, según recoge Vertele, fuentes de Antena 3 dejan claro que no es verdad que estén descontentos con el papel de Bertín Osborne en 'Tu cara me suena'. Desde la cadena están seguros de que la presencia del cantante es uno de los puntos fuertes para que el programa esté arrasando en audiencias.

Además defienden que Bertín está sorprendiendo para bien, que está funcionando y teniendo una actitud muy positiva tanto delante como detrás de las cámaras. E incluso barajan contar con él para otros formatos como ya hicieran también en 'Mask singer'.

En este sentido cabe decir que el propio Bertín Osborne no dudó en reconocer en la gala 8 de este viernes que le ha costado adaptarse al programa. "Tienen razón. Cuando empecé el programa, me lo curraba poco, pero a la cuarta (gala) o así, me vine un poco arriba", revelaba.