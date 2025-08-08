Iñaki López hará doblete en laSexta. El comunicador vasco compaginará su trabajo como presentador de 'Más Vale Tarde' con 'Tesoro o cacharro', un nuevo formato de entretenimiento que la cadena ya promociona de cara a la próxima temporada. Se trata de la adaptación española del concurso internacional 'Trash o Treasure', en el que una pareja deberá enfrentarse al reto de identificar el objeto más valioso entre una docena de artículos. Si aciertan, se llevarán su precio en metálico.

Atresmedia cerró un acuerdo con Cuarzo Producciones, productora, entre otros programas de éxito, de 'La isla de las tentacione'. El objetivo era adaptar en España este formato, con Iñaki López al frente. "¿Es el zapato con el que Penélope recogió su Oscar de 2009 o un zapato que te encuentra al fondo del altillo en casa de tus tíos? Si lo sabes, ganas", anuncia el vídeo promocional que ya ha lanzado laSexta a través de sus redes sociales.

Iñaki López compaginará este concurso con 'Más Vale Tarde'

Este formato, de éxito internacional, ya cuenta con versiones otros países europeos, como Italia, Dinamarca, Holanda o Alemania. En nuestro país, también se ha emitido en cadenas autonómicas como en Aragón TV, la valenciana À Punt o la gallega TVG. Ahora, Atresmedia ha decidido apostar por él y confiar en Iñaki López como maestro de ceremonias.

De esta forma, el periodista volverá al mundo del entretenimiento tras quince años dedicado en cuerpo y alma a formatos de actualidad, como 'La Sexta Noche' o 'Más Vale Tarde'. Para recordar su etapa como presentador de este tipo de programas hay que remontarse al año 2010, cuando Cuatro le fichó para conducir la versión española de 'Justo a tiempo', un concurso en directo en el que el tiempo era un factor clave. Cada día, además del premio económico, se ponía también en juego un apartamento al que podían optar los espectadores desde sus casas.

En 'Tesoro o cacharro', cada semana una pareja de concursantes deberá descubrir cuál es el objeto más valioso de entre 10 o 12 diferente. Cada uno de esos objetos encierra una historia distinta y un precio que puede oscilar entre el euro y los 5.000 euros. El concurso desafía a los concursantes a identificar los objetos de colección y las antigüedades más caras para, de esta forma, ganar su valor en efectivo.

El programa presentará en cada una de las entregas una galería de objetos de todo tipo. Desde coleccionables hasta clásicos modernos, pasando por curiosidades centenarias. Estos se dividirán entre los que no tengan ningún valor, los que sean caros o muy caros. Antes de la elección, un experto en antigüedades explicará los encantos y características de cada uno de ellos. Con este concurso, Iñaki López hará doblete en laSexta, puesto que continuará presentando cada tarde de lunes a viernes 'Más Vale Tarde' junto a Cristina Pardo.