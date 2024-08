Marina Valdés tiene que frenar a Gabriel Sanz por lo que iba a soltar de Carolina Marín en ‘Más vale tarde’

España se quedó completamente desconsolada este domingo tras asistir a la lesión de Carolina Marín cuando se estaba jugando su pase a la final de bádminton en los JJOO de París 2024. Este lunes, ‘Más vale tarde’ abordaba esta trágica retirada de la onubense y su llegada a España y Marina Valdés no ha podido ser más clara al hablar de ella.

«Ha llegado hace dos horas, no como quería, no como se merecía sin ese oro. Pero si con esta tremenda ovación que desde luego representa el homenaje de todo un país», recalcaba Marina Valdés dando paso al vídeo de la llegada de Carolina Marín a España.

A la vuelta de un vídeo en el que varios espectadores apoyaban a Carolina Marín, Marina Valdés se pronunciaba alto y claro sobre la onubense. «Para todos nosotros no nos cansaremos de decirlo es una auténtica campeona y desde luego lo que le ocurrió es una auténtica crueldad», aseveraba la presentadora.

«Yo por mucho que veo la imagen y por mucho que la escucho a ella no me acostumbro, es sobrecogedor como grita de dolor y como grita de rabia y la cara de la gente», insistía la presentadora sustituta de Cristina Pardo e Iñaki López tras recordar las imágenes de lo sucedido.

Marina Valdés en ‘Más vale tarde’.

Marina Valdés frena a Gabi Sanz por su pronóstico sobre Carolina Marín

Después era Gonzalo Miró el que tomaba la palabra. «Es horrible, es tremendamente cruel. A mi se me encoge el pecho cada vez que lo veo y la escucho. Y hay que tener en cuenta que más allá del dolor físico que debe suponer una rotura del ligamento cruzado es que ella en ese momento ya sabe lo que le ha pasado porque lo ha vivido dos veces en los cuatro años anteriores», confesaba el colaborador.

«Es tremendo a nivel mental», añadía. «La rabia, como pega puñetazos al suelo», recalcaba por su parte Marina Valdés. «A nivel deportivo debe ser de las cosas más crueles el hecho de que te ocurra a diez minutos de jugar una final olímpica porque la semifinal la tenía más o menos encarrilada», apostillaba Gonzalo.

Por su parte, Gabriel Sanz intentaba no ser negativo al pensar en el futuro de Carolina Marín. «Ella sabía que después de lo que pasó con las rodillas que fue un calvario y con el cruzado, eso no voy a decir que hace inviable su vuelta a la alta competición…«, aseveraba el colaborador antes de que Marina Valdés le frenara y le dijera que «no, no lo digamos». «Esperemos que no, pero lo complica mucho«, sentenciaba Gabi.