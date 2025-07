Iñaki López llama la atención con lo que sentencia sobre Torre Pacheco: "Hay una ventaja de todo esto"

Este miércoles, la actualidad ha vuelto a estar en Torre Pacheco después de la fallida manifestación convocada por sectores ultras para la tarde-noche del martes. Aunque si ha habido algo que ha dado que hablar es el acoso recibido por parte de reporteros de 'Malas lenguas' y TVE, de 'Tardear' y de La Sexta. Y de ello han hablado en 'Más vale tarde', Iñaki López y Cristina Pardo.

El presentador de La Sexta no dudaba en exponer las grandes incongruencias de los manifestantes al pedir paz en las calles y a la vez ser los que han generado el lío con la prensa. "Si no me equivoco el motivo de la concentración de esa gente era solicitar calles más seguras y libres de delitos. Si no me equivoco era el leit motiv de la concentración de esa gente", empezaba exponiendo.

"Sin embargo, cargan, acosan, insultan y porque estaba la guardia civil sino parece que hubieran agredido a miembros de la prensa que están haciendo su trabajo, llama la atención", sentenciaba Iñaki López al respecto de la situación violenta a la que se están enfrentando estos días los periodistas desplazados hasta la localidad murciana.

Tras ello, Iñaki López trataba de buscarle el punto positivo a estos incidentes. "Hay una ventaja, yo es la única que le veo a todo esto, y es que también todo este enfado era producto de la frustración, porque apenas se habían juntado docenas de personas en una manifestación que se creían que iba a ser multitudinaria pero que el pueblo de Torre Pacheco no compró porque todas estas personas se quedaron solas, la gran mayoría de fuera, y se quedaron solas en una manifestación contra la población migrante", reflexionaba.

"Estaban enfadados porque eran cuatro y entonces buscaron otro enemigo porque entre otras cosas la población de origen marroquí no compró las provocaciones y se quedó en su casa", añadía dejando claro el motivo por el que la habían tomado con la prensa en estos últimos días.

Por último, Iñaki López no ha dudado en defender que la intención de la ultraderecha era hacer arder Torre Pacheco para luego hacer lo mismo en otras partes de España. "Sin ninguna duda Torre Pacheco era un laboratorio, era una prueba por parte de la ultraderecha para tratar de expandir esto por el resto del país como ya vimos hace unos meses en Gran Bretaña. Nos vamos a ir hasta Torre Pacheco, Marina Valdés, que dura fue vuestra labor de ayer tratando de hacer vuestro trabajo mientras os lo impedían unas personas que teóricamente solicitaban paz en el pueblo", concluía.