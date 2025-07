Una reportera de 'Tardear' denuncia "acoso" en Torre Pacheco y anuncia acciones legales inmediatas

En las últimas horas son muchas las periodistas que se han visto increpadas y acosadas por los manifestantes ultras de Torre Pacheco. Es lo que le pasó a Esther Yáñez de 'Malas lenguas' y a María Chapinal del 'Telediario' así como otras de RNE o La Sexta. Sin embargo, lo que le pasó a Andrea Herrero de 'Tardear' va más allá, tal y como ella misma ha relatado.

Así, Frank Blanco conectaba con su compañera desplazada en Torre Pacheco para que explicara de primera mano la situación que le tocó vivir este martes. "Me siento bastante indignada porque ayer cuando se supone que estamos en una manifestación para dar voz a los vecinos ante la situación indignante que están viviendo estos días, una persona estaba aquí grabando para su canal de YouTube y se dedicó a denigrar mi imagen, que yo en ningún momento fui consciente de ello", empezaba relatando la reportera.

Según explicaba la reportera de 'Tardear' este youtuber se le acercó para ver si le podía hacer unas preguntas. "Yo a esta persona ni le conocía, me presto a ello, pero cuando veo que sus preguntas son muy morbosas y para crear trifulca lo que intenté fue...", proseguía contando antes de que Frank Blanco le interrumpiera para pedirle que explicara bien lo que le preguntó.

"Me comparó los comportamientos de dos periodistas y me dijo que si veía bien el comportamiento de los dos y que cuál era mi postura. Yo le dije que no justifico la violencia bajo ningún concepto sea el compañero que sea, porque esto ya no es de ideologías, estamos trabajando y nadie nos merecemos un maltrato ni que nos hagan pasar un mal trago. Le dije que no me iba a mojar y como le dije eso, me preguntó por mi vida personal, si estoy soltera o casada y lo que hace es hacerme ridiculizaciones hacia mi persona en su canal de YouTube", seguía expresando Andrea Herrero.

Antes de que siguiera, Frank Blanco volvía a cortarla para pedirle que fuera a lo más grave de todo. "Andrea, lamento no darte más tiempo para que lo expliques al detalle, pero compañera vamos a lo más insultante de todo", le pedía. "Pues que en ese momento en lugar de enfocar mi cara enfoca mi pecho, esa era la imagen que se retransmite durante varios y varios minutos, yo no era consciente de eso", confesaba la reportera de 'Tardear'.

"Y las redes sociales arden", señalaba Frank Blanco. "Sí, a través de las redes me llegaron comentarios de todo tipo, me empiezan a seguir todo tipo de personas, comentarios muy ofensivos, si te digo que 1.000 comentarios me quedo corta, y además recibí amenazas hacia mi trabajo", añadía Andrea Herrera.

Finalmente, Frank Blanco quería saber si su compañera iba a denunciar al youtuber. "Ya está nuestro departamento jurídico analizando las imágenes para tomar acciones legales inmediatas por esa actitud donde incita a la discriminación y tiene actitudes machistas. Agradezco a todos los compañeros el apoyo, pero no voy a normalizar este tipo de actitud que es bastante incómoda y hasta peligrosa", concluía la reportera.

"Este tipo de persona son los que luego están gritando medios manipuladores, es para mear y no echar gota. Andrea tienes nuestro apoyo , estás haciendo un gran trabajo como todos los periodistas de esta casa y de otras", terminaba apuntando el presentador de 'Tardear'.