El cabreo de Gloria Camila por las "faltas de respeto" en su puesto en 'Tardear': "Lo permitís todos"

Después de la controvertida visita de Tamara, la hermana de Michu a 'Tardear', Gloria Camila regresaba este miércoles 16 de julio a su programa y se mostraba muy cabreada con sus compañeros por no haber dado la cara por ella ante los ataques de la tía de su sobrina.

"Te veo muy seria. ¿Estás muy afectada por lo de ayer?", le cuestionaba Frank Blanco a su compañera. "No, bueno estoy cabreada, estoy cabreada porque sinceramente ayer vi el programa después y me molestó bastante que en mi puesto de trabajo se permita que me falten el respeto como ayer permitisteis todos", aseveraba Gloria Camila.

"Yo aquí vengo en calidad de colaboradora, no vengo a que me insulten ni a que me falten el respeto. Y que ayer le dierais más lugar y tiempo a que ella siga faltándome el respeto a mí me molestó y me duele. Yo soy compañera vuestra, yo vengo aquí con todas las ganas del mundo a trabajar. Una cosa es que se le de voz a su opinión o su versión y otra que se me falte el respeto y que aquí se permita", proseguía quejándose Gloria Camila.

Era entonces cuando Frank Blanco tomaba la palabra para decirle que "no estoy 100% de acuerdo contigo en eso". "Entiendo que te sientas así porque te están atacando a ti pero...", trataba de decirle el presentador. "Es que no vi que nadie le parara los pies salvo en un momento Cristina Tárrega que me defendió", replicaba Gloria Camila.

"Tú como colaboradora sabes que aquí dejamos que la gente se exprese", justificaba Frank. "Pero yo también vengo aquí y no falto el respeto a nadie a ese nivel", espetaba Gloria. "Yo mismo le pedí que no empleara ciertos términos. Si alguien se expresa como se expresa más allá de pedirle que no lo haga poco más podemos hacer. Aunque a lo mejor yo también eché de menos que alguien te echara un capote y por eso yo mismo finalizando la entrevista le pedí que se reafirmara y yo le dije que no reconocía a la Gloria Camila de la que hablaba", reconocía después el presentador.

Frank Blanco trata de defender a 'Tardear' y Gloria Camila muestra su dolor

Gloria Camila y Frank Blanco en 'Tardear'

Tras ello, Frank Blanco defendía que "aquí el debate no tiene que ser si tus compañeros actuaron como tu esperabas o no". "No, es que no es que yo esperara o dejara de esperar, es tener valores y educación y que se permita esas faltas de respeto en el puesto de trabajo en el que estoy, yo aquí no vengo de invitada y abro una guerra y yo también tengo una familia y a mi gente le duele el trato hacia mí", le soltaba Gloria Camila.

"¿Pero tú cuando vienes a 'Tardear' te sientes bien tratada?", le repreguntaba Frank. "Sí, sí, pero ayer vi que compañeros con los que yo tengo relación como Álex que ha vivido estos días en Cádiz, me conoce de fuera y Cristina Tárrega fue la única que dijo que yo no era así. Nadie más dijo nada. Una cosa es que venga a dar su versión y otra que venga a decirme sin vergüenza, que me mande a la mierda y que diga que soy mala persona en mi puesto de trabajo", incidía la colaboradora. "Esas descalificaciones son intolerables", recalcaba Frank. "Pues yo no vi que tú como presentador hicieras nada", le reprochaba Gloria a lo que él le decía que volviera a ver las imágenes.

"Yo le pedí que no utilizara determinados términos, pero ya no se puede hacer más que llamarla al orden, hay que equilibrar para que haya libertad de expresión, otra cosa es que no se exprese en los términos que debiera", añadía Frank Blanco. "Si yo apoyo la libertad de expresión como yo también la tengo pero otra cosa es faltar el respeto y sobre todo en un horario de tarde que lo puede estar viendo mi hermano pequeño y niños", concluía Gloria Camila antes de que Frank Blanco volviera a dar la cara por 'Tardear' ante las críticas de la colaboradora. "Es que le dais cabida a gente así y sabéis a lo que venía", sentenciaba ella.