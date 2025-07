Frank Blanco censura al equipo de 'Tardear' ante lo que llegan a decir: "No habléis si no tenéis ni idea"

Frank Blanco se ha tenido que poner serio con buena parte de sus colaboradores de 'Tardear' como Cristina Tárrega y Paloma Barrientos al hablar de la guerra abierta entre Tamara, la hermana de Michu, y Gloria Camila y su manera en la que estaban tratando a la invitada.

Y es que este martes, 'Tardear' volvía a recibir en el plató a Tamara, la hermana de Michu, después de que su visita el viernes pasado diera mucho que hablar por acudir al programa de Telecinco apenas unas horas después de haber enterrado a su hermana y lo hiciera para cargar duramente contra Gloria Camila y la familia paterna de su sobrina.

Tras emitir un resumen de lo sucedido en los últimos días, Frank Blanco le preguntaba a Tamara cómo estaba y qué quería decir de lo que había visto. "Gloria no sabe nada de la vida de Rocío", aseguraba sobre que la colaboradora de 'Tardear' miente cuando dice que estaba muy pendiente de su sobrina. "Solo tiene cuatro fotos y tres meses que ha estado en su casa y la niña tiene ocho años, no sabe ni a qué colegio va ni cómo se llaman las profesoras de flamenco de Rocío", incidía Tamara.

"Gloria Camila es muy falsa, es muy mentirosa y es una sin vergüenza", soltaba sin pudor Tamara asegurando que tenía mucha maldad. "Tamara cálmate", le pedía Frank Blanco. "Pero si tienes que llorar llora que es muy bueno", le animaba Cristina Tárrega antes de que Tamara leyera el mensaje que le había enviado Gloria Camila cuando supo que iba a ir a 'Tardear'.

Frank Blanco frena a Paloma Barrientos en 'Tardear': "Tengamos un poco de tacto"

En ese momento, Paloma Barrientos le preguntaba a Tamara si ella tenía relación con Michu porque en los últimos días han salido varios testimonios que aseguraban que la relación de la ex de José Fernando y su familia era nula. "A ver por favor no desviemos, está leyendo el mensaje", le soltaba Frank Blanco a su compañera. "El otro día os pedí por favor calma. Tamara no es una persona que esté todos los días en un plató de televisión y hace una semana que enterró a su hermana, tengamos un poquito de tacto", terminaba pidiendo Frank Blanco a sus colaboradores.

Tras ello, Tamara seguía con sus acusaciones a Gloria Camila y su familia destapando que una vez amenazó a su hermana Michu con quitarle la custodia de su hija. "Tiene mucha maldad, vosotros no la conocéis", defendía la mujer ante los colaboradores de 'Tardear' que trataban de dar la cara por la hija de Ortega Cano.

Cuando Cristina Tárrega le preguntaba si es verdad que Michu había dejado en sus últimas voluntades que la niña se fuera con su abuelo paterno, Tamara explicaba que eso no era así. Además explicaba que cuando nació la niña ella firmó unos papeles en los que aparecía como la tutora legal de la pequeña en el caso de que a su madre le pasara algo.

Era entonces cuando Cristina Tárrega leía el mensaje que le había enviado un abogado asegurando que si eso era así es Tamara quién tiene la patria potestad de la pequeña para poder decidir con quién vive y gestionar la herencia de su hermana. "Pero quien tiene la tutoría de José Fernando es Ortega Cano", aseveraba Paloma Barrientos. "Pero eso no tiene nada que ver", le replicaban tanto Tamara como sus compañeros.

"Os voy a pedir que no nos perdamos en cosas que no tenemos ni idea. Es que estamos hablando de cosas que no tenemos ni idea", clamaba Frank Blanco al ver que el debate se iba de las manos y que se estaban tratando de analizar cuestiones que no se pueden saber a día de hoy. "Pero yo esto sí lo sé", trataba de justificarse Paloma. "Esta si, ahora todos somos jueces. Cada caso es un mundo", sentenciaba el presentador.