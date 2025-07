El comunicado de RTVE contra el linchamiento a las reporteras de 'Malas lenguas' y el 'Telediario' en Torre Pacheco

Las calles del municipio murciano de Torre Pacheco siguen llenas de tensión con los movimientos ultraderechistas intentando manifestarse y convocando cacerías contra los magrebíes residentes en el pueblo. Este martes, tanto TVE como La Sexta se movilizaron con especiales para cubrir la manifestación no autorizada convocada por sectores de la ultraderecha y aunque la policía consiguió que la situación se desmadrara si que hubo acoso e intentos de agresiones a varios periodistas de RTVE.

Una de las que fue protagonista de un hostigamiento desmedido fue Esther Yáñez, reportera de 'Malas lenguas'. La situación se complicó tanto que la policía tuvo que escoltar a la periodista del programa de Jesús Cintora y evacuarla a otra zona para protegerla de los ultras que habían iniciado una persecución contra ella.

Un altercado que se pudo vivir en directo pues todo coincidió con el momento en el que Jesús Cintora conectó con su compañera Esther Yáñez para conocer la última hora en el municipio murciano. "Fuera, fuera", "Manipuladores", "Pedro Sánchez, hijo de puta", "Mercenaria", "Telebasura", "Estafadores", fueron algunos de los gritos que soltaron contra la periodista además de tratarle de coger el micrófono y acercarse más de la cuenta hacia la periodista de RTVE.

Al ver lo que le estaba pasando a su compañera, Arancha Jiménez, periodista de RNE quiso acompañar a Esther Yáñez para evitar que se sintiera sola. Y entonces los radicales empezaron a acosar también a la reportera de la radio de RTVE. Tras ello, la policía optó por escoltarlas para evitar males mayores.

"Me está defendiendo la policía, me están rodeando para que no me pase absolutamente nada. Es increíble cómo esto está pasando, de repente nos hemos convertido, sin pretenderlo, en el centro de atención Jesús", explicó Esther Yáñez a Jesús Cintora en 'Malas lenguas'.

ESTO ACABA DE PASAR



Una piara de cobardes malnacidos acorralando a una MUJER, a una reportera del programa @MalasLenguasLa2, aprovechando que los animales se sienten más seguros cuando salen en manada



Espero que @fiscal_es los identifique y haga su trabajo de UNA PUÑETERA VEZ

El presidente de RTVE denuncia el acoso a la prensa y a sus trabajadores

Como era de esperar, las redes sociales se llenaron de periodistas y profesionales defendiendo el trabajo de sus compañeros y denunciando la situación a la que se estaban enfrentando las periodistas de RTVE así como de otros medios como La Sexta. Uno de los que no dudó en utilizar sus redes sociales para condenar lo sucedido fue José Pablo López.

"El engaño y la violencia son las principales armas del fascismo. Los fascistas hacen cosas de fascistas, aunque a veces parezca que hacen otras cosas", empezó escribiendo el presidente de RTVE. "Los ultras han agredido a nuestras compañeras de TVE y RNE en Torre Pacheco. Todo mi apoyo a Esther Yáñez y Arancha Jiménez. El señalamiento diario de la Radiotelevisión pública es un mal síntoma de lo que está sucediendo en España", añadía.

El engaño y la violencia son las principales armas del fascismo. Los fascistas hacen cosas de fascistas, aunque a veces parezca que hacen otras cosas.



Los ultras han agredido a nuestras compañeras de TVE y RNE en Torre Pacheco. Todo mi apoyo a @EstherYez y Arancha Jiménez.



El… https://t.co/qDGrYWdunI — José Pablo López (@Josepablo_ls) July 15, 2025

Quienes también han alzado la voz con sendos comunicados han sido los Consejos de Informativos tanto de TVE como de RNE. "El Consejo de Informativos de TVE condena las agresiones y faltas de respeto a su trabajo sufridas por nuestros compañeros, en Torrepacheco. Son, somos, trabajadores cumpliendo una funcion esencial. Respeto al derecho a la información en todo momento y en cualquier circunstancia", exponían desde el organismo de TVE compartiendo las imágenes en las que la periodista María Sánchez Chapinal era increpada por los manifestantes.

El Consejo de Informativos de TVE condena las agresiones y faltas de respeto a su trabajo sufridas por nuestros compañeros, en Torrepacheco. Son, somos, trabajadores cumpliendo una funcion esencial. Respeto al derecho a la información en todo momento y en cualquier circunstancia.

"Desde este Consejo rechazamos y condenamos el acoso y las agresiones que han sufrido esta tarde varios compañeros, en Torre Pacheco. Una de ellas, Arancha Jiménez, de @RTVEMurcia, lo ha contado en directo en @24horas_rne. ¡Lamentable!", defendían por su parte en la cuenta del Consejo de Informativos de RNE.