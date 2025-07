'Tardear' paraliza el directo y responde a la denuncia de Ábalos contra el programa: "Tened cuidado"

Frank Blanco ha contestado de lleno a la contundente denuncia que José Luis Ábalos ha publicado en sus redes sociales por lo emitido sobre él en 'Tardear'. El presentador del espacio de Telecinco ha desmontado una por una las quejas del antiguo ministro y le ha lanzado una tajante advertencia, saliendo en defensa de la rigurosidad de su equipo y la información que comparten al público.

"Tened cuidado con lo que decís porque a lo mejor nos está viendo Ábalos... Y se fija mucho, igual nos está grabando también, o nos ve en diferido", ha comenzado advirtiendo el conductor de 'Tardear' a su equipo de colaboradores este viernes antes de repasar el extenso tweet que José Luis Ábalos publicó este jueves contra el programa.

¡Ni un tardeo sin mí!: “Miles y miles de euros en viajes” (durante 10 años, que eso no lo dicen); “los banquetes de los que disfrutaba Ábalos en sus viajes”; “en sus viajes oficiales se ponía las botas”; “la vidorra de Ábalos como diputado”… ¡Sin mí no son nada!



Si les parece… https://t.co/mGUAK6w8bT pic.twitter.com/4OckYvqLR2 — José Luis Ábalos (@abalosmeco) July 17, 2025

Frank Blanco se revuelve contra el ataque de José Luis Ábalos a 'Tardear': "Nos ha tocado"

"Ni un tardeo sin mí" o 'Sin mí no son nada" son algunos de los mensajes que se podían leer en la publicación del ex ministro en X, los cuales ha Frank Blanco ha repasado con los espectadores sin dudarlo. "Bueno, nos ha tocado. No sé si es un honor o todo lo contrario, pero este programa ha sido blanco de José Luis Ábalos", ha advertido a continuación el presentador antes de poner en contexto a la audiencia.

Frank Blanco en 'Tardear'

"Llevamos un par de días comentando que ha cobrado dietas sin ir a su puesto de trabajo, hemos tenido acceso a tickets, facturas de gastos...", recordaba el comunicador. "Ábalos hacía alusión a que hablamos de miles y miles de euros en viajes sin citar que era de 10 años. Bueno, hemos enseñado ahí unos cuantos tickets y facturas, llevamos dos días enseñándolo, igual esa parte del programa no la viste", ha apuntado Blanco como primer dardo de la tarde.

Pero el conductor de 'Tardear' tan solo acababa de empezar su contundente repaso a la dura queja del político. "También, que hemos criticado el tema de la cena o las hamburguesas en Nueva York... Lo has entendido muy mal. De hecho, lo que te tenemos es mucha envidia porque vamos a Nueva York y no sabemos dónde hay hamburguesas a 20 dólares", comentaba entre risas Frank Blanco.

"Te doy mi teléfono personal, y si damos un dato falso soy el primero que lo rectifica"

"Por lo demás solo quiero hacer dos apreciaciones, con todo mi cariño y sin mala baba. A uno le puede gustar más o menos un programa de televisión, y ahí no vamos a entrar. Pero si tú encuentras cualquier error en alguno de los datos que nosotros manejamos te doy mi teléfono móvil personal y cada vez que digamos un dato que sea falso o incorrecto te aseguro que soy el primero que lo rectifica", ha anunciado el comunicador, defendiendo el trabajo de su equipo.

"Y segundo, muchas gracias por ver 'Tardear' porque yo pensaba que tú eras más de 'Todo es mentira' así que un espectador más con el que contamos, es una alegría muy grande", subrayaba con sorna Frank Blanco con una atronadora lluvia de aplausos de fondo. "El público aplaude porque quiere, yo no les he dicho nada, que luego vas a poner un tweet de si aquí pagamos a la gente", ha añadido el presentador.

Tras repasar los datos que habían difundido estos últimos días sobre José Luis Ábalos y sus dietas, Frank Blanco ha estallado de nuevo contra la actitud del ex ministro. "Estoy tan cansado de que la gente, porque aportes datos que están relacionados con ellos, se lo tomen a mal. Esos datos son objetivos, y de verdad, es que no has visto el programa", ha sentenciado el comunicador.

"Has visto un tweet y has dicho, voy a arremeter contra ellos"

"Has visto un tweet y has dicho venga, voy a arremeter contra ellos. Pero aquí precisamente hicimos ese comentario, de que era barato", insistía el conductor de 'Tardear', buscando apoyo entre sus compañeros de mesa. "El problema es: ¿Es falso ese dato? No es falso y ahí está, nosotros lo ponemos y lo comentamos", ha resuelto Blanco, lanzando además otro mensaje al imputado.

"Para que veas como valoramos tenerte cómo nuevo espectador de 'Tardear', si es que no te has quedado dormido viendo la siesta, en el tweet también te quejabas de algo y te vamos a tomar la palabra", ha anunciado Frank Blanco antes de desvelar el próximo tema que iban a tratar en la mesa política del programa.

"Vamos a recordar que Carlos Mazón y su gabinete se gastaron en comidas entre junio de 2023 y diciembre de 2024 un total de 36.000 euros. Y Ábalos decía que por qué no hablamos de Mazón, pues gracias por la idea, lo que pasa es que el programa dura 2 horas y media, si tuviésemos que hacer un repaso de todos haríamos el canal 24 horas", comentaba finalmente el rostro de Telecinco con sorna.