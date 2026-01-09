Las dos nuevas bazas que anuncia Mediaset con Jon Sistiaga y el hijo de José Luis Ábalos para el prime time

Mediaset continúa probando distintas fórmulas para dar esquinazo al pronunciado debacle de audiencias que ha culminado en diciembre con las Campanadas menos vistas de su historia en Telecinco. Y tras su accidentada entrada en el 2026, el grupo busca reforzar sus principales canales con dos grandes estrenos: el del nuevo formato de reportajes de Jon Sistiaga en Cuatro y el regreso de 'El precio de...' con el hijo de José Luis Ábalos en Telecinco.

Con la puesta en marcha de 'GH DÚO 4' tras el fracaso de su edición de anónimos y la reformulación de su daytime con el regreso de 'Allá tú' con Juanra Bonet al frente y 'El precio justo' con Carlos Sobera, Telecinco retomará 'El precio de...' con una incendiaria entrevista a Víctor Ábalos, el hijo de José Luis Ábalos, como principal reclamo de su regreso a Telecinco, aún sin fecha anunciada.

Mediaset vuelve a apostar por 'El precio de...' que regresará a Telecinco con el hijo de José Luis Ábalos como protagonista

"Mi padre fue la persona más leal que tuvo el presidente Pedro Sánchez hasta que fue expulsado del partido. A día de hoy, esa lealtad no se la debe", aparece explicando el hijo del antiguo secretario de Organización del PSOE en el adelanto ofrecido por Mediaset en sus redes sociales. La entrega llegará próximamente bajo el título de 'El precio de... Ábalos, mi padre' con una entrevista encabezada por Santi Acosta.

Víctor, el hijo de José Luis Ábalos, habla en exclusiva en una nueva entrega de 'El precio de… Ábalos, mi padre'. Muy pronto, estreno en @telecincoes con Santi Acosta pic.twitter.com/N4AWk8uqxZ — Mediaset España (@mediasetcom) January 8, 2026

El hijo de Ábalos se sentará ante las cámaras de 'El precio de...' tan solo unos meses después de Carolina Perles, la exmujer del que fue ministro de Transportes, que fue la encargada de protagonizar las dos primeras entregas del formato producido por Mandarina durante el mes de septiembre. Más tarde, la cadena estrenó 'El precio de codicia' y 'El precio de la exclusiva' para agotar el acuerdo de cuatro entregas, pero a principios de diciembre regresó con 'Los episodios más polémicos de las memorias del rey emérito'.

Jon Sistiaga regresa a Cuatro con 'Proyecto Sistiaga' y una primera entrega que explora la homosexualidad en la iglesia desde dentro

Más allá de Telecinco, Mediaset también tiene preparada una importante baza para Cuatro a partir del próximo lunes 12 de enero a las 23 horas. El periodista Jon Sistiaga vuelve a la pequeña pantalla con 'Proyecto Sistiaga', un programa de reportajes que pretende retratar "la realidad desde dentro" de la iglesia y cuya primera entrega está centrada en la homosexualidad dentro de la institución.

.@jonsistiaga vuelve a Cuatro para contar la realidad desde dentro💥



ESTRENO #ProyectoSistiaga el próximo lunes a las 23:00 horas en Cuatro 🔴 https://t.co/DHyLllG3Aw pic.twitter.com/Xf02wZqO8X — Cuatro (@cuatro) January 8, 2026

'Confesiones desde el armario' es el título del primer reportaje con el que Sistiaga llegará a Cuatro el próximo 12 de enero. El periodista ahonda a través de esta primera entrega en el estigma y el silencio de la homosexualidad dentro de la iglesia, con testimonios en primera persona que denuncian la falta de visibilidad. Así, el comunicador vasco regresa a Cuatro tras capitanear 'Otro enfoque' en 2024, un formato de entrevistas en el que exploraba distintas problemáticas sociales a través de distintas historias.

Se trata de una firme apuesta de Mediaset por el periodismo de autor en su franja nocturna respaldada por la reconocida trayectoria de Jon Sistiaga en el periodismo de conflicto y sus trabajos centrados en los temas sociales a través de la inmersión en el entorno que pretende visibilizar. Aunque cabe recordar que 'Otro enfoque', que concluyó en junio de 2024 tras ocho entregas no cumplió las expectativas del grupo, conformándose con un 4.2% de cuota de pantalla media y 398.000 espectadores, sin opción de renovar por una segunda temporada.

El nuevo formato de Cuatro, que iniciará sus emisiones el próximo lunes en el prime time, se centrará en entrevistas profundas y pausadas desde un estilo riguroso. "Es un programa de autor, de quien lleva toda la vida aprendiendo humildemente a contar cosas; a observar realidades; a meterse en el barro pero de verdad, no para posar, a arriesgar su vida para contar las de otros, especialmente si son víctimas; a preguntar a los olvidados; a huir de los prejuicios", asegura Jon Sistiaga.