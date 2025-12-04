Telecinco pincha con 'El precio de la Corona' tras una tarde dura con el mínimo histórico de 'Agárrate al sillón'

Telecinco no ha acertado con su última estrategia de programación. La cadena fijó un especial de 'El precio de…' este miércoles, 3 de diciembre, coincidiendo con el día de la publicación de las memorias del rey Juan Carlos l en España.

Bajo el título 'El precio de la Corona', el programa capitaneado por Santi Acosta volvió de forma esporádica al prime time de la cadena de Mediaset con la misión de dar una alegría en audiencias y mejorar los datos de 'La Agencia'.

Sin embargo, el resultado ha sido fallido. El formato prácticamente calcó los registros habituales de la serie protagonizada por Javier Gutiérrez y Marta Hazas al anotar un pobre 8,9% de cuota media y al congregar apenas a medio millón de telespectadores. Por lo que la idea de posponer el último episodio de 'La Agencia' a la semana siguiente en favor de 'El precio de…' ha sido infructuosa.

Además, el espacio con Santi Acosta al frente no supo aprovechar el contexto de su emisión ni tampoco el arrastre de 'La Isla de las Tentaciones', cuyo decimoquinto capítulo obtuvo un 11,5% de share con casi 1,5 millones de seguidores y dio el sorpasso a 'La Revuelta' de Broncano (10,8%).

Por su parte, las ofertas rivales se impusieron con creces. La nueva entrega de 'Hasta el fin del mundo', el reality aventurero de La 1 de TVE, marcó un 12,7% y fue el producto líder de la noche. Eso sí, descendió casi un punto respecto a la semana anterior. En el caso de 'El 1%', el concurso de Antena 3 con Arturo Valls, subió a un 11,8%, siendo la segunda opción del público.

A este pinchazo de 'El precio de la Corona' se suma una tarde difícil nuevamente para Telecinco. La oferta más competitiva fue 'El tiempo justo' de Joaquín Prat, pero con una cifra muy insuficiente (9,3%). Acto seguido, 'El Diario' de Jorge Javier Vázquez bajó hasta un mal 8,4%.

No obstante, lo más destacable es el mínimo histórico de 'Agárrate al sillón', que hasta ahora lo ostentaba la entrega del 4 de septiembre con un 6,4%. En este caso, el concurso promedió un paupérrimo 6,3% de share y 659.000 espectadores frente al 18,6% de 'Pasapalabra' y el 12% de 'Aquí la tierra'. Estas métricas refrendan, sin duda, la decisión de poner fin al espacio conducido por Eugeni Alemany en enero.

Este descalabro provocó que 'Informativos Telecinco 21 horas', conducido por Carlos Franganillo y Ángeles Blanco, cayera a mínimos históricos con un demoledor 6,1% de cuota de pantalla ante el 19,2% de 'Antena 3 Noticias', que le triplicó, y el 13,4% del 'Telediario 2', que le aventajó en más de 7 puntos.