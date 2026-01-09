Inés Hernand desvela por qué rechazó una oferta de Telecinco y atiza a su línea editorial: "Ratas absolutas"

A día de hoy, Inés Hernand es uno de los rostros más habituales de TVE, donde acumula infinidad de proyectos. De hecho, fue la elegida por la cadena pública para conducir las preuvas desde la Puerta del Sol el pasado 30 de diciembre. Además, será una de las presentadoras de la próxima edición del Benidorm Fest.

Pese a su apretada agenda, Inés Hernand ha sacado un hueco para acudir al podcast 'Chico de revista' de Arnau Martínez, con el que se ha vuelto a demostrar que no tiene pelos en la lengua a la hora de decir lo que piensa. Para empezar, comenzó hablando de su posición profesional, asegurando que es "una esclava de un sistema que solo se fija en los números".

"Esto es así. Al final son muchas cosas. No seré periodista, pero soy abogada de profesión. Ojalá en 20 años pueda decir que he hecho la usucapión del puesto de presentadora", afirmó. Acto seguido, lamentó la situación que se vive actualmente en el mundo de la televisión: "Creo que todo el mundo es contradictorio. Intento, aspiro o voy hacia un lugar que sea un poco más parecido a lo que me gustaría que fuese para todo el mundo. Este trabajo es estacional y deberíamos de regularlo de otra forma".

Sobre la supuesta politización de RTVE de la que tanto se habla, Inés Hernand es muy clara: "Te diría que todo está politizado. En tanto en cuanto somos humanos y nos están haciendo los programas de televisión con ChatGPT". A raíz de esto, el conductor del podcast le recordó que Telecinco incluso creó una presentadora haciendo uso de esta herramienta. Unas palabras que sirvieron a la presentadora para lanzar un demoledor dardo a la cadena: "Mis niños, es que se lo merecen todo. Se merecen las audiencias que tienen por ratas absolutas".

Inés Hernand revela la oferta que recibió de Mediaset y que decidió rechazar

Con total sinceridad, Inés Hernand ha reconocido ser una "pringada" por haber rechazado ofertas laborales que no enjaban con su manera de pensar. "Renuncié a una propuesta que me hicieron en Telecinco para presentar un programa. Telecinco ahora mismo tiene una línea editorial bastante clara y opuesta a mi perfil. Creo que no nos interesamos mutuamente", ha revelado, ha desvelado. Además, reconoce que se siente muy feliz en el ente público: "Me encanta el entorno digital de RTVE Play, me muevo en libertad y estoy súper contenta".

Inés Hernand: “He renunciado a presentar un programa en Telecinco. No aceptaría. Tiene una línea editorial bastante opuesta a lo que yo soy” pic.twitter.com/QyUQ1Z4oCh — sofrito (@soofrito) January 8, 2026

Precisamente sobre este tema ha hablado Inés Hernand este mismo jueves en la rueda de prensa de presentación del Benidorm Fest 2026. La presentadora no ha querido aportar más detalles sobre esa oferta que le hizo el grupo audiovisual italiano, aunque sí que ha revelado que era "un género divertido", pero se trataba de un trabajo a medio plazo que no la interesaba.

"Tienes que sentirte identificado con lo que estás diciendo y representado. Se nota muchísimo cuando hay presentadores presentando cosas que les interesan, o solo están pasando el cazo", ha dicho con sinceridad. Por el contrario, reconoce no haber recibido ofertas de Atresmedia: "No les intereso ni un poco". Aunque de recibir una propuesta, también la rechazaría, ya que insiste en estar muy a gusto en TVE.

Según la comunicadora, Atresmedia "busca perfiles amigables" y, en su opinión, ella es "muy odiada". Inés Hernand es consciente de que está en un gran momento profesional, pero no tiene miedo de que este momento llegue a su fin: "Si esto se acaba, seguiré en otras cosas. A mí no se me caen los anillos. Lo importante es moverse", sentencia.