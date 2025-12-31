Inés Hernand y Aitor Albizua utilizan las preuvas de TVE para deslenguarse sobre 'La familia de la tele': "Fue un mojón"

Este martes, 30 de diciembre, RTVE acertó de pleno al emitir sus primeras preuvas. Con Inés Hernand, Aitor Albizua y Miguel Maldonado desde la Puerta del Sol, la retrasmisión alcanzó un 3,9% de share y 318.000 espectadores en La 2, ganando así a las deNeox, que ya son un clásico.

Las preuvas de RTVE, que también se emitieron simultáneamente en el Canal 24 Horas y en Teledeporte, dejaron grandes momentos. Aunque sin lugar a dudas, el más comentado en redes sociales fue la alusión que hicieron al batacazo de 'La familia de la tele', el programa vespertino de La 1 que apenas duró mes y medio y que estuvo presentado por María Patiño, Inés Hernand y Aitor Albizua.

Después de que Maldonado recordara que acababa de entrevistar a Kiko Matamoros y María Patiño en la gala Open Play, el presentador les preguntó a sus compañeros: "¿Qué tal fue 'La familia de la tele'?". Tirando de ironía la influencer fue la primera en responder: "Fue un éxito rotundo de seis semanas". Más explícito y directo fue el comunicador vasco, quien espetó: "Fue un mojón de mes y medio".

Tras lo cual, Albizua preguntó: "¿Pero a quién no le ha pasado de ir a tirarse al tiarrón de turno, llega y luego es una decepción monumental? Es lo que pasó". Y añadió: "De los errores hay que aprender". "Matt Damon no tiene una película buena. Querida, hay que ir haciendo currículum", sentenció Inés Hernand.

Las reivindicaciones de Inés Hernand y Aitor Albizua desde TVE

En otro orden de cosas, los presentadores de las preuvas quisieron mandar un "afectuoso saludo" a Andreu Buenafuente y Silvia Abril, quienes deberían presentar este 31 de diciembre las Campanadas de TVE pero se cayeron por la baja médica del cómico. También hubo tiempo para las reivindicaciones, como la que hizo Inés Hernand: "Por un 2026 en el que todos gocemos de buena salud. ¡Viva la sanidad pública!".

Minutos más tarde, la presentadora expresaba otro deseo de cara al nuevo año: "Apuesto por un 2026 que no construyamos muros, sino puentes para todas las comunidades migrantes". "Te estás tomando en serio lo de La Pasionaria", bromeó Aitor Albizua quien, por su parte, deseó dejar atrás "¡el estigma en contra del VIH!" a raíz del anuncio de Eduardo Casanova, al que le mandó un caluroso saludo: "Estamos contigo. El gesto y el paso que has dado es enorme y muy valiente. Te lo agradecemos muchísimo".

El dardo de los presentadoras a Isabel Díaz Ayuso

El vasco también pidió que se acabe con la xenofobia, la homofobia y la transfobia. Incluso poner fin a las colas virtuales en los conciertos, como pasó con el de Rosalía: "¿Qué es eso de convertir la cultura en un bien de lujo? Ya está bien la broma". También se hicieron eco de uno de los problemas que más afecta a la sociedad, sobre todo a los jóvenes, que es la vivienda. "El precio de la vivienda está sensacional. Os lo digo en serio. El que no tiene un buen piso es porque no se ha esforzado lo suficiente. Porque aquí, en Madrid, esto está lleno de áticos. Quién no tiene un buen ático dúplex en Chamberí es porque no quiere", soltó Maldonado, en clara alusión a Isabel Díaz Ayuso y su pareja.

"Todas las personas que están en la Puerta del Sol son propietarios. Gente con sus mansiones y sus áticos", ironizó Aitor Albizua. "En Madrid les gusta el exceso y la opulencia", añadió Inés Hernand. En otro momento de las preuvas, el presentador de 'Cifras y Letras' propuso a sus compañeros jugar a la 'ruleta rusa' para decidir con qué acompañaban las 12 campanadas, si con 12 ajos tiernos, 12 piparras, 12 gildas, 12 pipas, 12 gambas o 12 polvorones.

"¡Qué comunista eres, Aitor! ¿No será esto la televisión del régimen?", espetó la presentadora, haciendo referencia a las críticas recibidas por RTVE por parte de la derecha y la extrema derecha por, según ellos, su apoyo a Pedro Sánchez. Aunque el PSOE tampoco se libró de las bromas de los presentadores.

Maldonado aseguró que iba a celebrar la Nochevieja "a puro Ábalos". "En la cárcel", añadió Inés Hernand. "¿Con chistorras?", preguntó Albizua. A lo que ella contestó: "No, pues pasándolo bien, con las amistades, tomándose algo que esté bien, ese tipo de movida. Pero siempre con una sonrisa y buena actitud", sentenció.