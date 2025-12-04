Neox elige a esta colaboradora de 'Sálvame' para dar sus preuvas con Dani Mateo y una reconocida influencer

Un año más, Neox no faltará a su cita con las preuvas en la noche del 30 de diciembre. Y en esta ocasión la cadena de Atresmedia ha sorprendido con su elección al juntar a tres rostros muy variopintos: Dani Mateo, Pilar Vidal y Lola Lolita.

De esta manera, según avanza Poco Pasa TV, Atresmedia ha decidido que Dani Mateo vuelva a tomarse las uvas con la audiencia aunque en esta ocasión un día antes cambiando La Sexta por Atresplayer después de la decisión del grupo de no ofrecer Campanadas propias en La Sexta y emitir las de Antena 3 con Cristina Pedroche, Alberto Chicote y Santiago Segura como invitado especial en simulcast.

Junto al presentador de 'Zapeando' y colaborador de 'El Intermedio' estarán en la Puerta del Sol dos rostros muy diferentes. Por un lado, Lola Lolita, que amplía su trayectoria en Atresmedia tras participar en 'El desafío' y contar con su propio documental, 'Pyjamada Lola Lolita', que verá la luz en atresplayer en 2026, y de haberlas conducido ya el año pasado.

Y por otro, Pilar Vidal. La colaboradora, que formó parte del universo 'Sálvame' también sigue afianzando su vínculo con Atresmedia donde colabora habitualmente en 'Espejo Público', 'Y ahora Sonsoles' y 'La Roca' y después de haber sido una de las invitadas a la última edición de 'Tu cara me suena'.

De esta manera, Dani Mateo, Pilar Vidal y Lola Lolita darán las precampanadas de Neox el 30 de diciembre tomando el relevo de Nacho García, que fue quién acompañó a Lola Lolita el pasado año.

Dani Mateo, Pilar Vidal y Lola Lolita son los elegidos por Atresmedia para despedir el año en sus tradicionales pre #campanadas de Neox.



🍾 El presentador, la colaboradora y la influencer conducirán la retransmisión, en directo, el 30 de diciembre desde la Puerta del Sol. pic.twitter.com/I5RuuKNqGh — Poco Pasa TV (@Pocopasatv) December 4, 2025

Lo que se desconoce por ahora es qué emitirá Neox dentro de 'Feliz Año Neox' justo antes de las preuvas. En ese sentido, hay que recordar que el año pasado apostó por recuperar 'El club del chiste' para celebrar su decimoquinto aniversario con Carolina Iglesias como presentadora junto a Nacho García, , Miguel Lago, María Gómez, Melanie Olivares y David Amor como colaboradores.

Este especial de 'El club del chiste' cosechó una audiencia de 188 000 espectadores y un 1,7% de cuota de pantalla. Posteriormente, las precampanadas de Neox con Nacho García y Lola Lolita marcaron un 1,8% y 158.000 espectadores.